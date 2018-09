Tage des Ungehorsams - Empowerment!

21. September bis 26. September 2018

Linz (OTS) - Am 26. September 1983 verhinderte Oberstleutnant Stanislaw Petrow durch einen Akt des Ungehorsams den Atomkrieg. Das automatisierte russische Frühwarnsystem meldete mehrmals hintereinander US-Atomangriffe auf die Sowjetunion, doch Petrow blieb standhaft, vertraute seiner Einschätzung und löste - entgegen aller Befehle - keinen atomaren Gegenschlag aus.



Diese beeindruckende Tat nimmt die Schule des Ungehorsams zum Anlass für die „Tage des Ungehorsams“, die unter dem Motto „Empowerment!“ stehen.

Workshops mit Top-Vortragenden vermitteln nützliche Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bestärken und zu ermächtigen, ihr Potential besser wahrzunehmen und effektiver zu nutzen.



Auch die ungehorsame Kunst wird an diesen Tagen gefeiert: Mit dem ersten Linzer Graffiti Meeting bei dem die Tabakfabrik Linz live bemalt wird; der Ausstellung „Gerhard Haderer“ mit aktuellen Cartoons und großformatigen Ölgemälden; einer Ausstellung des internationalen Karikaturisten-Netzwerks „Cartooning for Peace“ aus Paris zum Thema Migration; und einer Ausstellung aus dem „Zentrum für verfolgte Kunst“ in Solingen mit Cartoons zum Thema „Flucht, Grenzen, Menschenrechte“, mit Zeichnungen von Talal Nayer, einem verfolgten Karikaturisten aus dem Sudan und acht weiteren internationalen Top-Karikaturisten.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet der 1. Internationale Tag des Ungehorsams am 26. September.

Mehr Mut, mehr Power, mehr Ungehorsam - Denn jeder einzelne Mensch kann die Welt retten!

Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf www.schuledesungehorsams.at/veranstaltungen



Veranstaltungsort für alle Termine:

Schule des Ungehorsams, Tabakfabrik Linz, Bau 1, 1. Stock, Stiege B-, Peter-Behrens-Platz 7-9, 4020 Linz. www.schuledesungehorsams.at



Workshop: Bullshit Filter für Lehrer*innen

Datum: 25.09.2018, 16:00 - 20:00 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz

Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, 1.Stock, 4020 Linz, Österreich

Url: http://schuledesungehorsams.at/veranstaltungen/bullshitfilter/

Internationaler Tag des Ungehorsams

Datum: 26.09.2018, 19:00 - 23:00 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz

Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, 1.Stock, 4020 Linz, Österreich

Url: http://schuledesungehorsams.at/veranstaltungen/tag-des-ungehorsams/

Workshop: Active Citizenship

Datum: 21.09.2018, 16:00 - 20:00 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz

Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, 1.Stock, 4020 Linz, Österreich

Url: http://schuledesungehorsams.at/veranstaltungen/activecitizenship/

Linzer Graffiti Meeting - Tag 1

Datum: 22.09.2018, 20:00 - 23:55 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz

Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, 1.Stock, 4020 Linz, Österreich

Url: http://schuledesungehorsams.at/veranstaltungen/graffitimeeting/

Linzer Graffiti Meeting - Tag 2

Datum: 23.09.2018, 12:00 - 20:00 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz

Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, 1.Stock, 4020 Linz, Österreich

Url: http://schuledesungehorsams.at/veranstaltungen/graffitimeeting/

Workshop: Werkzeugkasten Rhetorik für NGOs

Datum: 24.09.2018, 17:00 - 20:00 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz

Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, 1.Stock, 4020 Linz, Österreich

Url: http://schuledesungehorsams.at/veranstaltungen/rhetorik-workshop/

Rückfragen & Kontakt:

Schule des Ungehorsams

Mag. Julia Haderer

Tel. 0660/5222576

info @ schuledesungehorsams.at

www.schuledesungehorsams.at