Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,6 Millionen Euro

Solo-Joker mit mehr als 650.000 Euro via win2day erzielt

Wien (OTS) - Fortuna scheint derzeit ein inniges Verhältnis zu China bzw. zur liebsten chinesischen Glückzahl, der Acht, zu haben, denn am Sonntag rollte diese Zahl bereits zum vierten Mal hintereinander aus dem Ziehungstrichter. In Gesellschaft von 10, 14, 23, 43 und 44 ergab das eine Sechser-Kombination, die auf keinem Wettschein angekreuzt war. Somit geht es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,6 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 32 und gewannen jeweils mehr als 36.500 Euro. Ein Wiener und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Steirer kreuzte seinen Gewinn auf einem Lotto Normalschein an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, und damit wurde die Gewinnsumme auf die 38 Fünfer aufgeteilt. Jeder der 38 erhielt damit knapp 8.000 Euro. Für die nächste Runde werden bei LottoPlus für den Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es um einen sehr üppigen Jackpot in Höhe von mehr als 650.000 Euro, und dieser Jackpot wurde von einem einzigen Spielteilnehmer geknackt. Ein win2day User hatte die richtige Joker Zahl auf seiner EuroMillionen Quittung und holte sich mit 652.494,80 Euro den zweithöchsten Joker Gewinn im heurigen Jahr.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.9.2018

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 797.264,88 – 1,6 Mio. Euro warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.541,30 79 Fünfer zu je EUR 1.513,70 224 Vierer+ZZ zu je EUR 160,10 3.858 Vierer zu je EUR 51,60 5.663 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 67.384 Dreier zu je EUR 5,30 189.811 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 10 14 23 43 44 Zusatzzahl: 32

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.9.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 38 Fünfer zu je EUR 7.933,80 2.361 Vierer zu je EUR 21,60 40.050 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 8 19 20 37 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.9.2018:

1 Joker zu EUR 652.494,80 6 mal EUR 8.800,00 114 mal EUR 880,00 1.222 mal EUR 88,00 10.456 mal EUR 8,00 101.907 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 9 0 0 1 2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at