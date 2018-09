Aviso: Internationale Pressekonferenz zu den Protesten zum EU-Gipfel in Salzburg

Internationale Pressekonferenz zu den Protesten zum EU-Gipfel in

Salzburg



Ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen lädt am

Mittwoch, 19. September, 10:30 Uhr zu einer internationalen

Pressekonferenz über den EU-Gipfel in Salzburg. Dabei wird Stellung

zu den inhaltlichen Themen des EU-Gipfels bezogen und ein Einblick

in die Proteste zum Gipfel geboten. Thematische Schwerpunkte sind

die europäische Abschottungspolitik, die Kriminalisierung der

Seenotrettung und die autoritären Politik des Sozialabbaus und der

Überwachung.



An der Pressekonferenz nehmen teil:



Alina Kugler, Sprecherin von „Solidarisches Salzburg“, ein Bündnis

von 35 zivilgesellschaftlichen Organisationen und AktivistInnen, das

den Alternativ-Gipfel zum EU-Ratstreffen veranstaltet



Tamino Böhm, Leiter der Seenotrettungs-Mission „Moonbird“ im

Mittelmeer, deren Aufklärungs-Flugzeug von den maltesischen Behörden

vom Rettungseinsatz abgehalten wird



Ibrahim Manzo, Niger, Leiter des Projekts „Alarme Phone Sahara“, das

mit einer Notrufzentrale Geflüchtete in der Sahara-Wüste rettet



Stephan Prokop, Sprecher der Wiener Plattform Radikale Linke, welche

die Demonstration am 20. September mitorganisiert



Die Pressekonferenz findet in Deutsch, Englisch und Französisch mit

Übersetzung auf Deutsch und Englisch statt.



Datum: 19.9.2018, 10:30 - 11:00 Uhr



Ort:

Café Bazar Wintergarten

Schwarzstraße 3, 5020 Salzburg



Url: http://solidarischessalzburg.at



Rückfragen & Kontakt:

Solidarisches Salzburg

presse @ solidarischessalzburg.at

00436503078660