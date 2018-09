„Report“ am 18. September über Kassenreform auf dem Prüfstand und Herausforderungen zwischen den Sozialpartnern

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 18. September 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Kassenreform auf dem Prüfstand

Die türkis-blaue Bundesregierung präsentierte die Sozialversicherungsreform. Aus 21 Krankenkassen werden fünf, aus 2.000 Funktionären der Selbstverwaltung werden 500. Bis 2023 soll die Fusion eine Milliarde an Einsparungen bringen. Darüber hinaus verspricht die Regierung verbesserte Leistungen für die Versicherten und mehr Ärzte ohne Beitragserhöhungen. Eine seit Jahrzehnten versprochene Reform der Krankenkassen wird nun realisiert, doch je mehr Details bekannt werden, desto lauter wird die Kritik. Hält die Reform, was sie verspricht, oder bleiben die wirklichen Probleme des Gesundheitssystems dadurch ungelöst? Jakob Horvat und Ernst Johann Schwarz fragen Fachleute um Einschätzung und Bewertung des Reformplans.

Dazu live im Studio: ÖVP-Klubobmann August Wöginger, ÖVP-Chefverhandler der Kassenreform.

Heißer Herbst

Die Gewerkschaften kündigen einen heißen Herbst an: Beginnend mit den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller wollen sie Druck aufbauen und für die Arbeitnehmer wieder das zurückholen, was ihnen – so lautet der ÖGB-Vorwurf – die Regierung mit der Einführung des 12-Stunden-Tages weggenommen hat. Doch nicht nur die Kluft zwischen Gewerkschaft und Regierung ist tief, auch innerhalb der Sozialpartner sind die Verletzungen noch nicht verheilt. Denn der überraschende Abbruch der Verhandlungen über Mindestlohn und Arbeitszeit im Juni 2017 seitens der Gewerkschaft hat bei den Arbeitgebervertretern Spuren hinterlassen. Katja Winkler und Helga Lazar über alte Rechnungen und aktuelle Herausforderungen zwischen den Sozialpartnern.

Dazu live im Studio: Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida und Vorsitzender des ÖBB-Konzernbetriebsrats.

Kommt die Ehe für alle?

Nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) können ab 1. Jänner 2019 auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten, außer die Regierung einigt sich auf eine andere verfassungskonforme Regelung. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bereits angekündigt, das VfGH-Erkenntnis zu respektieren, die FPÖ setzt den Koalitionspartner aber unter Druck. Sie will die Ehe als Verbindung von Mann und Frau in die Verfassung schreiben. Eine Analyse von Eva Maria Kaiser und Martina Schmidt.

Der Salzburger Gipfel

Vor dem EU-Gipfel in Salzburg (Infos zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at) erkundet der langjährige ORF-Brüssel-Korrespondent Roland Adrowitzer die EU-Stimmung in seinem Heimatbundesland. Was lösen die vielen Staus wegen der Grenzkontrollen am Walserberg aus? Wie sehen Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und der langjährige grüne EU-Abgeordnete Johannes Voggenhuber die Zukunft der Union? Eine Reportage am Vorabend des größten Treffens in Österreich während der Ratspräsidentschaft.

