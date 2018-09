„DIE.NACHT“: „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ am 18. September

Außerdem: Start für Sacha Baron Cohens „Who is America?“ und „Rokko’s Adventures“

Wien (OTS) - Start in die herbstliche „DIE.NACHT“! Zum Auftakt, am Dienstag, dem 18. September 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins gibt es mit „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ einen Rückblick auf die vergangene Saison. Mit einem Jubiläum, nämlich der 400. Folge, starten dann Stermann und Grissemann ab 25. September voller Energie in die neue Saison. Neues gibt es bereits am 18. September um 22.55 Uhr, wenn die erste von sieben Episoden von Sacha Baron Cohens neuester Serie „Who is America?“ mit deutschen Untertiteln auf dem „DIE.NACHT“-Programm steht. Zum Abschluss unternimmt „Rokko’s Adventures“ um 23.25 Uhr die erste von vier Reisen in ein sonst verborgenes Wien.

„Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ um 22.00 Uhr

Augen auf bei der Berufswahl, das alte Credo gilt natürlich auch bei Ferialjobs! Stermann und Grissemann jedenfalls sind diesen Sommer bei der berittenen Polizei gelandet. Wie es so weit kommen konnte? Das wird am Dienstagabend geklärt, wenn die beiden Entertainer noch einmal auf die Höhepunkte der zurückliegenden „Willkommen Österreich“-Saison blicken. Neben den Besuchen von illustren Gästen wie Nena, Helene Fischer, Dagmar Koller, Jonas Kaufmann, Matthias Strolz oder Wim Wenders sorgten Peter Klien und maschek für Höhepunkte.

„Willkommen Österreich“ ist eines von sechs ORF-Comedy-Formaten, die heuer für den Publikumspreis beim Österreichischen Kabarettpreis nominiert sind. Das Publikum kann noch bis 12. November unter www.kabarettpreis.at für seinen Favoriten abstimmen. Der Gewinner des Publikumspreises wird bei der Verleihungsgala am 26. November im Globe Wien gekürt – und ist am Freitag, dem 14. Dezember, um 22.15 Uhr in ORF eins zu sehen.

