Kollross: Ist die Umweltministerin noch im Amt?

SPÖ-Abgeordneter kritisiert Umweltministerin wegen parlamentarischer Anfragebeantwortung: „Nur heiße Luft“

Wien (OTS/SK) - Es sei „in erster Linie eine Bankrotterklärung der Umweltministerin“, wenn der Verkehrsminister Tempo 140 auf zwei Drittel aller Autobahnen ankündigt und gleichzeitig den „Luft 100er“ aufheben will, betont SPÖ-Abgeordneter Andreas Kollross. „Ist die Umweltministerin noch im Amt? Schön langsam wird es Zeit, dass sich Frau Köstinger für die Umwelt auch verantwortlich fühlt und das Ressort nicht nur als Erweiterung auf ihrer Visitenkarte versteht“, so Kollross am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Er verweist in diesem Zusammenhang an eine von ihm gestellte Anfrage an die Umweltministerin: „Die Beantwortung der Anfrage durch die Umweltministerin ist ein Hohn. Keinerlei Antworten, dafür eine Menge heißer Luft“, so Kollross. So antwortet die Ministerin auf die Frage nach einer Analyse hinsichtlich der zunehmenden Schadstoffemissionen durch die Erhöhung der Tempolimits mit „fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich“.

„Mehr Ignoranz geht wohl nicht. Mehr Inkompetenz ebenso“, so Kollross. Er sieht dringenden Handlungsbedarf. (Schluss) up/rm/mp

