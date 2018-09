Serienweise ORF-eins-Ermittlungen um Schneider, Dalik und Loidl

„Soko Kitzbühel“ und „CopStories“ am 18. September mit neuen Fällen

Wien (OTS) - Von West nach Ost wird wieder ermittelt, wenn der Dienstagabend in ORF eins auch am 18. September 2018 in der sicheren Hand der besten ORF-Cops ist: Nachdem die „Soko Kitzbühel“ um 20.15 Uhr in die Machenschaften einer Jagdgesellschaft eintaucht und dabei „Sturm der Liebe“-Neuzuwachs Julian Schneider ins Visier nimmt, werden um 21.05 Uhr „CopStories“ um „Vorstadtweib“ Hilde Dalik und Julian Loidl – dieser stand zuletzt für „Erbschaftsangelegenheiten“ (AT) vor der Kamera – erzählt.

„Soko Kitzbühel – M 23“ (Dienstag, 18. September, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Thomas Schubert, Julian Schneider und C.C. Weinberger in Episodenrollen

Regie: Martin Kingel

Der einflussreiche Finanzinvestor Ferdinand Karsten wird während einer zünftigen Kitzbüheler Jagdgesellschaft erschossen. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) finden heraus, dass er seinem Freund Gero Schwarz (C.C. Weinberger) erst vor Kurzem einen wichtigen Kredit verwehrt hat, und auch Karstens Sohn verhält sich überraschend gefasst. Dann aber bringt der Tierschützer Benni Fötsch (Markus Brandl) ein weiteres Mordopfer ins Spiel. Fötsch beschuldigte Karsten nämlich einst, für die Tötung des Bären M 23 verantwortlich zu sein, woraufhin eine innige Feindschaft entbrannte.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„CopStories – Ewig her“ (Dienstag, 18. September, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit Johannes Zeiler, Serge Falck, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher, Cornelia Ivancan, Murathan Muslu und Barbara Kaudelka sowie Hilde Dalik und Julian Loidl in Episodenrollen

Regie: Michi Riebl

Iveta (Mathilde Graf) gibt Itchy (Murathan Muslu) eine Telefonnummer und bittet ihn um ein Bewegungsprofil der Nummer. Sie gehört einem Mädchen, mit dem sie von Moldawien nach Wien gebracht worden ist, um in Wien als Prostituierte zu arbeiten. Während Itchy sich darum kümmert, taucht ein alter Mann auf der Wache auf, der sich stellen möchte – er sagt, er habe in den 1980er Jahren seinen besten Freund erstochen. Zugleich meldet sich ein Kleinganove, der angeblich im Auftrag einer Society-Lady einen Mord begehen solle. Eine undurchsichtige Geschichte, die sich nur mit viel Fingerspitzengefühl klären lässt. Ungeklärt bleiben bis auf Weiteres die genaueren Hintergründe der Frauenleiche vom Auhof. Aber immerhin die Identität des Opfers lässt sich eruieren: Es handelt sich um jenes Mädchen, nach dem Iveta gesucht hat.

„CopStories“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions im Auftrag des ORF.

