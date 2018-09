Weihnachten beginnt mit Genuss - mit dem Wein- & Genusskalender durch den Advent!

9Weine und 1000x1000.at starten Crowdfunding für den spannendsten Adventkalender des Jahres!

Mattersburg (OTS) - Nur mehr 98 Tage, dann steht das Christkind vor der Tür. Kling Glöckchen klingeling... der Adventkalender-Vorverkauf wurde eingeläutet!

Und los geht sie wieder, die Suche nach dem passenden Geschenk für Familie und Freunde: etwas Neues soll es sein, und den Geschmack des Beschenkten muss es treffen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden bringt 9Weine den ersten Wein- und Genussadventkalender auf den Markt.

Man kennt die unzähligen Adventkalender verschiedener Hersteller - Lebkuchen, Schokolade, ja selbst Bier-Adventkalender gibt es. „Die Idee beim 9Weine Adventkalender war: ein perfektes Package für die Weihnachtszeit zu schnüren, bei der Weinfreunde aber auch alle Menschen, die Genussprodukte schätzen, auf ihre Kosten kommen“, so Michael Prünner, CEO und Marketing Leiter von 9Weine.

Crowdfunding als innovative Vorverkaufs-Finanzierung

Die Idee zum Kalender wurde bereits 2017 in kleinerer Auflage getestet. Das Kundenfeedback war überwältigend, die Nachfrage größer als das Angebot. „Daher gehen wir dieses Jahr mit einer Crowdfunding-Kampagne in die Breite.“ so Herbert Zerche, Gründer von 9Weine. Über die Plattform 1000x1000 ist der Wein- und Genusskalender ab sofort in zwei Varianten vorab zu zeichnen.



Was verbirgt sich im Adventkalender?

Eine schöne Geschenkbox mit 9 hochwertigen Weinen, 8 kulinarischen Köstlichkeiten und 7 Accessoires. Schnell Entschlossene bekommen als spezielles Zuckerl über 1000x1000 auch noch weitere Vorteile bei 9Weine:

• 3,9% / 6,9%* Lifelong-Rabatt für VIP Club Membership im 9Weine Online-Shop (Verlinkung zu neunweine.at)

• Gratis-Versand auf alle künftige Bestellungen

• Gratis-Weinproben / Verkostungsweine 2-3 Mal im Jahr - die Möglichkeit das 9Weine Sortiment mit zu bestimmen

• viele Partnervorteile mit ausgewählten Partnern wie zum Beispiel Thalia

*Early Bird Special: Für alle Investoren, die bis 26.09.2018 den Adventkalender erwerben, gibt es 6,9% Lifelong-Rabatt im 9Weine Online-Shop

Der Wein- und Genusskalender ist auch als PREMIUM-Variante sowie als 3+1 Package erhältlich.

Über 1000x1000

Die Crowdfunding Plattform 1000x1000 verbindet Unternehmen, die Geld für die Umsetzung ihrer Geschäftsideen suchen mit Investoren und Käufern, die innovative Unternehmen unterstützen wollen. 1000x1000 ist eine Initiative der isn – innovation service network GmbH - Österreichs führenden Innovationsdienstleister.

Über 9Weine

9Weine ist Österreichs erster vollständig kuratierter Weinstore für Weinliebhaber, die gerne hochwertigen Wein trinken, aber sich nicht mit dem komplexen Thema Wein beschäftigen wollen. 9Weine bietet handverlesene und verkostete Weine zum garantiert besten Preis-Genussverhältnis.

Auf www.neunweine.at finden sich neben handverlesenen Weinen auch saisonale Selektionen und Abomodelle für Einsteiger und Weinliebhaber.

Mehr Infos unter: https://1000x1000.at/9Weine-Adventkalender

