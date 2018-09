Das Frauenmagazin Freundin feiert Jubiläum: Sieben Jahrzehnte Themen, die das Leben glücklicher machen (FOTO)

München (ots) - Am 5. Juni 1948 ist zum ersten Mal "Ihre Freundin" erschienen. In den vergangenen 70 Jahren hat sich das Leben der Frauen grundlegend geändert. Auch die Inhalte von Freundin haben sich geändert, gleich geblieben ist jedoch die Haltung der Frauenzeitschrift: immer auf Augenhöhe und nie distanziert. Nikolaus Albrecht ist seit 2012 Chefredakteur der Freundin und sagt: "Die Freundin ist heute wie damals so erfolgreich, weil sie wie eine echte Freundin wertvolle Eigenschaften besitzt: sie ist freundlich, schlau, oft lustig, manchmal nachdenklich und vor allem sehr unterhaltsam. Sie kennt sich in Mode- und Beautydingen aus, berät in Job- und Gesundheitsfragen wie auch in Herzensangelegenheiten und ist dabei ganz nah am Leben ihrer Leserin."

Freundin begegnet ihren Konsumentinnen nicht nur gedruckt, sondern auch digital über freundin.de und Social Media wie Facebook, Instagram und Pinterest sowie in Form lizenzierter Produkte wie Möbeln und Stoffen, Mode und Accessoires, Kunsteditionen oder Seminaren.

BurdaStyle-Geschäftsführerin Manuela Kampp-Wirtz sagt: "Dass diese Traditionsmarke enorme Strahlkraft und Zukunftsperspektive besitzt, zeigt sich in der erfolgreichen Entwicklung von freundin.de und in der Umsetzung innovativer Lizenzprodukte, Markenkooperationen sowie Ereignisse. Gleichzeitig ist es uns gelungen, das klassische Vertriebs- und Vermarktungsgeschäft von Freundin auf hohem Niveau zu stabilisieren."

Am 19. September 2018 erscheint die Jubiläumsausgabe von Freundin mit Model Franziska Knuppe auf dem Cover. Die Künstlerin Judith Milberg hat eigens für das Freundin-Jubiläum die Kunstedition "Moments in Time" erschaffen. Sie besteht aus drei verschiedenen Kunstdrucken, in 70er-Auflage, von der Künstlerin jeweils manuell individualisiert und signiert. Zahlreiche weitere Jubiläumsprodukte, vom Dirndl über den Koffer bis zur Halskette und zum Jubiläums-Hoody gibt es zu kaufen und zu gewinnen. Und nicht zuletzt lädt Freundin ihre Leserinnen auf eine Zeitreise ein: das Jubiläumsbuch mit dem Titel "Petticoat, Dauerwelle, Schulterpolster - Mit Freundin auf Zeitreise" (Prestel Verlag, 30 Euro) erscheint im Oktober pünktlich zur Frankfurter Buchmesse und zeigt Highlights aus sieben Jahrzehnten. Die Jubiläumsausgabe wird in Print, Online, TV, Funk und am POS beworben.

Heute ist Freundin das 14-tägliche Frauenmagazin, das den Lebensstil junger, moderner Frauen aufgreift und zeigt, was das Leben schöner und leichter macht: tolle Mode, Beauty, Pflege, gutes Essen und ein Zuhause zum Wohlfühlen. Freundin bietet ihren Leserinnen genau das, wonach sie suchen: eine unerschöpfliche Inspirationsquelle mit hohem Nutzwert. Seit Anfang 2018 liegt jeder Ausgabe die Freundin Edition bei - ein Sonderheft, das sich jeweils monothematisch mit kreativen Ideen rund um Mode, Beauty, Ernährung und Reisen beschäftigt. Das Magazin Freundin erreicht 1,82 Mio. Leser (MA 2018/II) und verkauft alle 14 Tage 237.402 Hefte (IVW ll/2018). Online verzeichnet freundin.de 2,71 Mio. Unique User (AGOF 8/2018) und 5,5 Mio. Visits (IVW online 7/2018). Auf Facebook hat Freundin 350.000 Fans, bei Pinterest 3,9 Millionen Betrachter im Monat. Ereignisse wie der Perfect Piece Award sowie eine Vielzahl von Lizenzprodukten ergänzen das Portfolio.

