Schieder traf Nepalesischen Außenminister Gyawali

Österreich-nepalesische Beziehungen weiter vorantreiben

Wien (OTS/SK) - Der gf. Klubobmann und außenpolitische Sprecher der SPÖ, Andreas Schieder, traf gestern, Sonntag, den nepalesischen Außenminister Pradeep Kumar Gyawali zu einem bilateralen Arbeitsgespräch. Der Außenminister Nepals hält sich derzeit anlässlich der Generalkonferenz der IAEO – Internationale Atomenergie-Organisation in Wien auf. ****

Schieder betonte nach dem Treffen, dass Nepal nach den Jahren des Bürgerkrieges und seit der Einführung der Republik 2008 eine sehr positive Entwicklung genommen habe. „Auch der Austausch und die Vernetzung mit Österreich und der Europäischen Union werde weiter vorangetrieben und intensiviert. Außenminister Gyawali betonte in unserem Gespräch vor allem auch das Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit der politischen Parteien und Institutionen“, so Schieder, der in diesem Zusammenhang daran erinnerte, dass zu Jahresbeginn Nepal eine Botschaft in Wien eröffnet habe.

Nepal gilt nach wie vor als eines der ärmsten Länder der Welt und auch das schwere Erdbeben im Jahr 2015 wirkt bis heute negativ nach. Neben den diplomatischen österreichisch-nepalesischen Beziehungen, gibt es auch einige wichtige Solidaritätsaktionen. So konnte dank einer Bausteinaktion des ÖGB im Frühjahr 2018 eine Schule in Nepal errichtet werden. Die Organisation „Children of the Mountain“ war mit der Abwicklung und die „Naturfreunde Österreich“ für die Begleitung in Nepal verantwortlich. „Diese und andere Kooperationen zwischen Österreich und Nepal leisten einen wichtigen Beitrag für Frieden, Stabilität und Demokratie“, betonte Schieder abschließend. (Schluss) up/rm/mp

