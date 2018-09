Festnahme nach schwerer Körperverletzung

Wien (OTS) - Datum: 16.09.2018

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Adresse: 15., Mariahilfer Gürtel

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden wegen einer Körperverletzung in den Bereich des Mariahilfer Gürtels gerufen. Laut Angaben eines Zeugen, soll ein 53-jähriger Mann drei Personen mit einem Ast attackiert haben. Kurze Zeit später kam eines dieser Opfer, ein 53-jähriger Mann, in die Polizeiinspektion Westbahnhof um eine Anzeige zu erstatten. Der 53-Jährige gab ebenfalls an, dass er von einem Unbekannten mit einem Ast geschlagen wurde. Das Opfer wies eine Platzwunde im Gesicht auf und musste in weiterer Folge von den Kräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkovortest ergab einen Messwert von 2,4 Promille.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at