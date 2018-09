Festnahme nach Suchtmittelhandel

Wien (OTS) - Datum: 16.09.2018

Uhrzeit: 08:15 Uhr

Adresse: 13., Hackinger Kai

Nach umfangreichen Ermittlungen von Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, konnten Ermittler einen 22-jährigen Mann nach dem Verdacht des Suchtmittelhandels festnehmen. Die Kriminalbeamten konnten dem Tatverdächtigen ab dem 10.09.2018 die Weitergabe von Heroin an zumindest 17 Abnehmer nachweisen. Bei der Festnahme des Mannes konnten die Ermittler 67,3 Gramm Heroin und € 490,00 Bargeld sicherstellen. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Vernehmung geständig. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

