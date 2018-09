Die Emakina Group veröffentlicht positive Halbjahresergebnisse für 2018

Brüssel (ots/PRNewswire) -

Nachhaltiges Wachstum bei Umsatz und Profitabilität

* Konzernumsatz im 1. HJ um 18,4 % gestiegen:



46.763.193 EUR im Vergleich zu 39.507.898 EUR in 2017



(+16,7 % bei konstanter Struktur)

* EBITDA im 1. HJ um 52,2 % gestiegen:



3.767.360 EUR im Vergleich zu 2.474.788 EUR in 2017



(in % des Gesamtumsatzes: von 6,3 % auf 8,1 %)

* Gewinn vor Steuern im 1. HJ um 55 % gestiegen: 1.168.643 EUR im Vergleich zu 751.843 in 2017.

Emakina Group (Euronext Growth Brüssel: ALEMK) erhöht seine Prognose leicht und erwartet, ausgehend von der aktuellen Auftragslage, für das Jahr 2018 einen organischen Anstieg der Erträge um einen annähernd zweistelligen Wert.

2018 entschieden sich neue nationale und internationale Kunden für eine Partnerschaft mit einer Agentur der Emakina Group. Hierzu gehören ATPS, Bardahl, Comdata Group, Fermacell, Frankstahl, Groupe Descamps, Hutchison 3G, Kastner & Öhler, KitchenAid, LuLu Hypermarkets, Micromania-Zing, Omron und REWE/Öcard.

Emakina expandiert weiterhin international und generiert mehr als 62,5 % der Einnahmen mit Kunden außerhalb Belgiens (61% im 1. HJ 2017).

Die Akquisitionen von zwei digitalen Agenturen zeigen, dass Emakina seine Aktivitäten in den USA und in Nahost / Asien ausweiten möchte und eröffnet damit neue Möglichkeiten, um internationalen Kunden eine hervorragende Unterstützung zu bieten.

* Karbyn in New York (Februar 2018), durch seine Tochtergesellschaft The Reference.

* WittyCommerce in Izmir and Istanbul (März 2018), durch seine Tochtergesellschaft Emakina.TR.

Die Emakina Group setzt ihre Investitionen in Netzwerkintegration und Synergien fort und schafft damit Möglichkeiten für den Austausch von Know-how, Ressourcen und Technologien. Eine neue zentralisierte Managementplattform für Projekte in Verbindung mit der neuen Version des ERP-Systems wird Ende 2018 in den Niederlanden, gefolgt von einer konzernweiten Einführung, implementiert.

Die Emakina Group bietet ihren Kunden eine breite geografische Abdeckung sowie ihr einzigartiges lokales Know-how, in Zusammenarbeit mit ihren Partnern Asiance (Südkorea, Japan), Bubblegum (Spanien), Domino (Italien), Metia (Großbritannien, USA und Singapur), Portalgrup (Türkei), SinnerSchrader (Deutschland) und Air (Belgien) an.

Emakina Group (ALEMK: BBK) ist ein führender unabhängiger europäischer Digitalagenturkonzern mit globaler Reichweite.

900 Technologie- und Marketingexperten arbeiten in 12 Ländern mit ihren Kunden zusammen um deren Geschäfts- und Markenwert zu steigern. Gemeinsam evaluieren sie die Bedürfnisse der Anwender, um hochwirksame Strategien und Kreationen zu entwickeln. Dazu gehören hochmoderne Anwendungen, Websites, E-Commerce-Projekte, wirkungsvoller Content und Kampagnen.

Die Emakina Group erzielte einen Umsatz von 80,3 Mio. EUR im Jahr 2017 und von 46,8 Mio EUR im ersten Halbjahr 2018 und notiert an der Euronext GROWTH in Brüssel(ISIN: BE0003843605).

http://www.emakina.com





Lesen Sie die

vollständige Pressemitteilung



Rückfragen & Kontakt:

angaben:

Luc Malcorps

Direktor Mediabeziehungen

+32-2-788-79-73

lma @ emakina.com