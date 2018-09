Lügen haben kurze Beine … oder eine lange Nase

Aktivitäten rund um Pinocchio und gelebte Mehrsprachigkeit im Haus der EU

Wien (OTS) - Der bekannteste Lügendetektor der Welt gastiert im Haus der Europäischen Union: Pinocchio. Die Wanderausstellung „Sprachen sind unsere Stärke – Pinocchio und die Sprachenvielfalt Europas“ ist noch bis zum 26. September zu sehen - oder besser zu lesen. ÜbersetzerInnen der EU-Kommission haben Pinocchio gemeinsam mit dem Kulturnetzwerk EUNIC Austria in 40 Sprachen zu Wort kommen lassen. Ab Oktober gehen die Bücher auf Europa-Tournee.

Am 26. September lädt das Haus der EU zum Europäischen Tag der Sprachen. Nachmittags (16.00-17.30 Uhr) gibt es Aktivitäten für Kinder und Jugendliche (Besuch der Fee mit den türkisblauen Haaren, Sprachenspiele, Pinocchio-Nasen basteln, Schmink-Workshop). Am Abend (19 Uhr) ordnet Dr. Thomas Strasser (PH Wien) Pinocchio in das Europäische Kulturerbejahr ein, ehe eine zentrale Textstelle in 30 verschiedenen Sprachen zu hören sein wird. Der Arcadia-Chor bietet „Carissimo Pinocchio“ in der Sprache der Musik dar.

Aktualität in Zeiten von „Fake News“

„Pinocchio“ von Carlo Collodi ist eines der meistübersetzten Bücher weltweit. Die Holzpuppe wird zunächst zum Esel, entwickelt mit der Zeit aber ein Gewissen und wird schließlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Herz und Verstand. Im Zeitalter von „Fake News“ und „alternativen Fakten“ ist Pinocchio aktueller denn je.

Zum Europatag im Mai waren die Bücher bereits in Lissabon zu sehen. Am 27. September 2018 tritt Pinocchio beim Sprachenfest in Graz auf. Die folgenden Stationen sind Sofia, Bratislava und Helsinki.

Nähere Informationen auf unserer Website sowie auf Facebook

Inhaltliche Fragen beantwortet Achim.Braun @ ec.europa.eu

Facebook: translatingforeurope

Twitter: @translators

#EDLangs

#xl8

Europäischer Tag der Sprachen

Aktivitäten für Kinder und Jugendliche

Datum: 26.09.2018, 16:00 - 17:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Europäischer Tag der Sprachen

Mehrsprachige Pinocchio-Lesung

Datum: 26.09.2018, 19:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu