Orgelkonzert von Eivind Berg und Julia Hagen am 23.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Mit dem norwegischen Tastenvirtuosen Eivind Berg und der Salzburger Cellistin Julia Hagen gestalten zwei Ausnahmetalente den Saisonauftakt des von Ö1 und Jeunesse veranstalteten Orgelzyklus – am Sonntag, den 23. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Den Auftakt zur neuen Orgel-Saison machen am 23. September Eivind Berg, der norwegische Shootingstar, der in der Wiener Dominikanerkirche die Orgeltasten drückt, und die überaus talentierte Salzburger Cellistin Julia Hagen, die 2016 Gewinnerin der International Cello Competition Benedetto Mazzacurati war und während der kommenden Saison „Featured Artist 2018/19“ der Jeunesse ist. Romantische Klänge aus dem hohen Norden, ein heroischer Abstecher in das Orgelland Frankreich und vom tiefen Glauben inspirierte Auseinandersetzungen mit christlichen und hebräischen Traditionen prägen das Konzert. Der Eintritt beträgt EUR 22,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 360 69 – 19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at