Wiener Tag der Bildung: Gratis Kursluft schnuppern in der ganzen Stadt

Am 20. September stehen die Türen der VHS in ganz Wien mit kostenlosen Schnupperangeboten und vielen Highlights offen.

Wien (OTS) - Mit rund 15.000 Kursen und 5.000 Veranstaltungen starten die Wiener Volkshochschulen ins neue Bildungsjahr. Ob Sprachen, Kunst und Kultur, Gesundheits- und Bewegungsangebote, Multimedia, Wirtschaft und Management, Lernförderung, Wissenschaftsvorträge oder Bildungsabschlüsse – an der VHS gibt es für jedes Interesse den passenden Kurs. Einen erlebbaren Vorgeschmack auf das umfangreiche Bildungsangebot gibt es, wenn die Wiener Volkshochschulen mit dem Wiener Tag der Bildung am 20. September alle WienerInnen zu kostenlosen Schnupperkursen einladen. An der VHS Ottakring etwa kann man von 14 bis 17 Uhr auf Tablets Musik machen und in die Computerkurse hineinschnuppern, die es mit dem Herbstsemester erstmals am Standort geben wird. Das Bewegungsangebot der VHS Meidling kann man in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr beschnuppern, das Musikangebot zwischen 15 und 18 Uhr. Die VHS Landstraße bietet zwischen 17 und 19 Uhr eine kostenlose Spracheinstufung für Deutsch, Englisch, Französisch Italienisch und Spanisch an.

Viele Highlights im neuen Bildungsjahr

Zudem stehen VHS BildungsexpertInnen für alle Fragen rund ums Thema Weiterbildung zur Verfügung und für Wissenschaftsbegeisterte hält die VHS eine Ermäßigung bereit: Am Wiener Tag der Bildung gibt es die Science Card, die den Zugang zu über 200 Wissenschaftsvorträgen der Wiener Volkshochschulen bietet, an allen Standorten wie auch online um 19 statt 29 Euro. Darüber hinaus verlost die VHS drei Mal einen Jahresvorrat Bildung: Wer bis 21. September einen Kurs aus dem Herbstsemester bucht, hat die Chance auf ein Jahr kostenlose Kurse.

VHS Landstraße

3., Hainburger Straße 29

11-21 Uhr

- Was kann mein Fotoapparat? (11-17 Uhr für Generation 60+, 18-21 Uhr für alle)

- Beratung u.a. für Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Slowakisch (17-19 Uhr)

VHS Mariahilf

6., Damböckgasse 4

15-18 Uhr

- Bildungsparkfest im Esterházypark mit Schnupperprogramm und Beratung

VHS Alsergrund

9., Galileigasse 8

9-20 Uhr

- Beratung für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch (9:30-10:30, 17-19 Uhr)

- Rückentraining, Yogalates, Bodywork, BauchBeinPo, Tai Chi, Qi Gong, Yoga uvm. (9-20 Uhr)

VHS Favoriten

10., Arthaberplatz 18

14-20 Uhr

- Beratung für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch (9:30-10:30, 17-19 Uhr)

- Rückentraining, Yogalates, Bodywork, BauchBeinPo, Tai Chi, Qi Gong, Yoga uvm. (9-20 Uhr)

VHS Simmering

10., Gottschalkgasse 10

16-20 Uhr

- Bewegungskurse für alle Altersgruppen

- Gitarre, Jazz- und Populärgesang, Trommeln uvm. (16-19 Uhr)

VHS Meidling

12., Längenfeldgasse 13-15

15-20:45 Uhr

- Line Dance, deepWork, Taekwondo, Bodywork, Selbstverteidigung uvm. (9-12 und 15-18 Uhr)

- Beratung für Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch (9:30-10:30, 17-19 Uhr)

VHS Penzing

14., Hütteldorfer Straße 112

10-19:30 Uhr

- Beratung für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch (17-19:30 Uhr)

- Salsa, Merengue, Bachata, Jin Shin Jyutsu (18-19:30 Uhr)

VHS Rudolfsheim

15., Schwendergasse 41

16-21 Uhr

- Das neue VHS Kampfkunstzentrum Colosseum empfängt mit Goodies und einer Saftbar

- Feldenkrais for Fighters, Krav Maga, Panantukan, Kickboxen, Tae-Boxing, Capeira, Piloxing uvm.

VHS Ottakring

16., Ludo-Hartmann-Platz 7

11-19 Uhr

- Musik machen mit Tablets (14-17 Uhr)

- Beratung für Englisch, Spanisch, Russisch (18-19 Uhr)

VHS Döbling

19., Gatterburggasse 2a

9-18 Uhr

- Improtheater für Kinder (16-18 Uhr)

VHS Floridsdorf

21., Angerer Straße 14

8:30-21 Uhr

- Beratung in Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Kroatisch, Griechisch uvm. (18-19:30 Uhr)

- Zumba®, Pilates/Yogalates, Piloxing, Powerfit (16:30-21 Uhr)

VHS Donaustadt

22., Bernoullistraße 1

15:30-18 Uhr

- Beratung in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Chinesisch

VHS Liesing

23., Liesinger Platz 3

17-18 Uhr

- Beratung in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch

Weitere Informationen und das komplette Programm auf www.vhs.at bzw. telefonisch am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83.

