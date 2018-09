Die Vortragsreihe „Wien.Vielfalt.Wissen“ kommt nach Favoriten

„Favoriten.Vielfalt.Wissen“ bietet Informationen über den Bezirk, seine Entwicklung und Integrationsangebote

Wien (OTS) - Wie hat sich die Bevölkerungsstruktur Favoritens entwickelt? Welche Angebote und Maßnahmen gibt es für Zugewanderte in Wien und speziell in Favoriten? Welche Vereine sind in Favoriten aktiv? Fragen wie diese werden bei der Vortragsreihe „Favoriten.Vielfalt.Wissen“ ab 20. September im Amtshaus Favoriten behandelt.

Seit 2012 wird die Vortragsreihe „Wien.Vielfalt.Wissen“ von der Integrations- und Diversitätsabteilung MA 17 veranstaltet. In den vergangenen sechs Jahren erreichte die Veranstaltungsreihe über 5.000 interessierte Wienerinnen und Wiener. Heuer gibt es erstmals eine bezirksspezifische Auflage. „Favoriten.Vielfalt.Wissen“ möchte durch die Vermittlung von Bezirksinformationen einen Beitrag zu mehr Wissen über den Bezirk, seine Entwicklung und Einrichtungen leisten und einen Raum zum Austausch für die BezirksbewohnerInnen schaffen.

„Bei der Veranstaltungsreihe Wien.Vielfalt.Wissen geht es darum, mehr über die eigene Wohnumgebung, ihre Geschichte und Gegenwart sowie Fakten über die Vielfalt im Bezirk zu vermitteln“, erklärt Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Als Favoritner Kind weiß man, dass Vielfalt immer schon den Bezirk geprägt hat. Um diese Vielfalt in seiner direkten Umgebung besser kennen zu lernen, bietet Wien.Vielfalt.Wissen ein sehr gutes Angebot.“

Auch wienweite Vorträge werden fortgesetzt

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der wienweiten Vortragsreihe „Wien.Vielfalt.Wissen“ finden ebenfalls ab Mitte September statt. Alle Informationen finden sich unter

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/weiterbildung

