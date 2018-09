Neue „Schulbezirk“-Ausstellung im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) informiert in einer neuen Sonder-Ausstellung über den Themenkomplex „Schulbezirk Brigittenau“. Die Eröffnung dieser interessanten Schau erfolgt am Donnerstag, 20. September, um 17.00 Uhr. Der Zutritt zur Auftaktveranstaltung ist frei. Auf Info-Tafeln im „Vortragssaal“ des Museums stellen die Bezirkshistoriker alle Schulen im 20. Bezirk mit Fotoaufnahmen und Textbeiträgen vor. Dabei geht das Museumsteam auch auf die jeweiligen schulischen Schwerpunkte ein. Einige einschlägige Objekte, darunter ein antiquierter Schultisch mitsamt Stühlen, sowie Vitrinen mit älteren Lernbehelfen und Schulunterlagen, komplettieren die Dokumentation. Nähere Auskünfte: Telefon 330 50 68 (Ehrenamtlich tätige Museumsleiterin:

Heidi Schwab).

Die Schau läuft bis „Sommer 2019“. Abhängig vom Publikumszustrom ist eine Verlängerung möglich. Für die ansprechende grafische Gestaltung der Sonder-Ausstellung sorgte Martin Hlavacek. Die Besucherinnen und Besucher können Wandbilder betrachten und erfahren Wissenswertes zum Kapitel „Schulpflicht in Österreich“. Das Museum ist am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. An Feiertagen und während der Schulferien bleibt das Museum geschlossen. Museumschefin Heidi Schwab beantwortet gerne Fragen per E-Mail. Die Adresse lautet bm1200 @ bezirksmuseum.at.

