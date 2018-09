Gratis-Schnupper-Skikurs für 100 Wiener Kinder in Obertauern

Wien (OTS) - Wiens größter Sportverband, ASKÖ WAT Wien, organisiert in einer Kooperation mit dem Tourismusverband Obertauern für 100 Wiener Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschulen einen Gratis-Schnupper-Skikurs. Mit dieser, vom Stadtschulrat für Wien unterstützten, Aktion soll Interesse für diesen Sport geweckt werden.

Gemeinsam mit ihren LehrerInnen verbringen die Kinder Anfang Dezember fünf Tage in Obertauern. Die An- und Abreise, der Aufenthalt und der Skikurs mit professionellen SkilehrerInnen sind für die Kinder kostenlos. Die entsprechende Skiausrüstung wird beigestellt.

Zur Auslosung der TeilnehmerInnen am Ski-Schnupperkurs veranstaltet der ASKÖ WAT Wien am 11. Oktober einen Sporttag (Check your limitZ) für Neue Mittelschulen. Unter allen teilnehmenden Schulen werden die 100 Plätze (jeweils 4 x eine Klasse) ausgelost. Bei diesem Sporttag in der Sporthalle Brigittenau absolvieren die Schülerinnen und Schüler an acht Stationen spezielle sportmotorische Tests zu Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer. Nach der Absolvierung der Testserie bekommen sie ihr individuelles Leistungsblatt. Die Teilnahme ist für die Kinder und die Schulen kostenlos. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Also: Mitmachen und die Skitage in Obertauern für die Schule gewinnen!

