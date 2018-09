Aviso: EU-Konferenz „Digitalisierung der Arbeit – Aspekte zu Qualität der Arbeit in neuen Arbeitsformen“ am 19.9.2018 in Wien

Wien (OTS/BMASGK) - Am Mittwoch, den 19. September 2018 findet in Wien im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes eine vom Sozialministerium ausgerichtete und von der Europäischen Kommission kofinanzierte Konferenz zum Thema „Digitalisierung der Arbeit – Aspekte zu Qualität der Arbeit in neuen Arbeitsformen“ statt.

Bei der Konferenz wird es insbesondere um Fragen zur Gestaltung von neuen Arbeitsformen sowie um die Gestaltung von Arbeit und Beschäftigungsverhältnissen in der Plattformökonomie gehen. Neue Arbeitsformen schaffen einerseits neue Arbeitsmöglichkeiten und neue Chancen, zum Beispiel in Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, andererseits stellen sich neue Herausforderungen im Zusammenhang mit Arbeitsrecht, Arbeitsbedingungen und Sozialschutz. Neben Fragen zu Arbeitszeit und Arbeitsausmaß, virtueller Migration und algorithmischem Management sollen jene zu Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung sowie zu Veränderungen der Beziehungen zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer adressiert werden.

Eröffnet wird die Konferenz von der Gastgeberin, Sozialministerin Mag. Beate Hartinger-Klein.

Als Referenten und Diskutanten werden namhafte Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft und Forschung und von europäischen bzw. internationalen Institutionen erwartet.

Die gesamte Konferenz ist medienöffentlich und wird auf www.sozialministerium.at und eu2018.at live gestreamt.



Ort: Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Halle D des permanenten Konferenzzentrums des österreichischen EU-Ratsvorsitzes.

Beginn: 9.00 Uhr - Ende: 17.00 Uhr

Achtung: Die Teilnahme für Vertreter der Medien an der Tagung im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ist ausschließlich nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html

durchführen.

Weiterführende Informationen zur Konferenz und zum Programm unter

https://www.eu2018.at/de/calendar-events/political-events/BMASGK-2018-09-19-Conf-Digitalisation.html

