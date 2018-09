Grünalternative Jugend fordert Ende der Zwei-Klassen-Schule

„Wir brauchen eine Bildungsreform, die für Chancengleichheit sorgt!“

Wien (OTS) - Die Grünalternative Jugend setzt sich zum Schulstart mit einer Kampagne für einen radikalen Wandel in der Bildungspolitik ein. „Bildung wird vererbt. Mit unserer Schulkampagne setzen wir uns dafür ein, dass Bildung kein Luxus bleibt, sondern endlich alle vollen Zugang haben“, so Sprecher Philipp Eikenberg.

„Wir fordern eine Luxusschule nicht für wenige, sondern für alle“, so Eikenberg weiter. Seit Jahren wächst der Anteil der Privatschulen in ganz Österreich. Gleichzeitig wird am öffentlichen Schulsystem gespart. „Was wir brauchen, ist ausreichend individuelle Förderung für alle, nicht bloß für die, die es sich leisten können.“

„Wir kritisieren, dass der Staat Privatschulen zusätzlich fördert und bei staatlichen Schulen seit Jahren so tut, als wäre das Geld nicht da.“, so der Sprecher. „Dabei wäre auch ein Schulsystem möglich, in dem alle von der besten Infrastruktur profitieren und sich entfalten können“, so Eikenberg abschließend.

In den kommenden Wochen will die junge Organisation in ganz Wien mit tausenden Schülern in Kontakt treten und auf Missstände hinweisen. Auch in anderen Bundesländern sind Aktionen geplant.

