Die Child in the City World Conference kommt nach Wien

Um kinderfreundliche Städte geht es von 24. bis 26. September im Rathaus bei der internationalen Fachkonferenz

Wien (OTS) - Der interdisziplinäre Dialog zwischen ExpertInnen für Kinderthemen steht im Mittelpunkt der neunten Child in the City World Conference. Diese findet von 24. bis 26. September in Wien statt. Mit mehr als 100 internationalen Vortragenden und drei Tagen Programm wird sie die bisher größte Child in the City World Conference sein.

„Wien startet mit der „Werkstadt Junges Wien“ im kommenden Jahr den bislang größten Kinder- und Jugendbeteiligungsprozess. Ich freue mich im Vorfeld mit internationalen ExpertInnen Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik auszutauschen“, sagt Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Über 400 KinderrechtsvertreterInnen, StadtplanerInnen, ForscherInnen, SozialarbeiterInnen und VertreterInnen von NGOs treffen sich in Wien, um über das wichtige Thema kinderfreundliche Städte zu sprechen. Die internationale Konferenz ist eine der führenden zu kinderfreundlicher Politik und Forschung.

Die Themen der Child in the City World Conference 2018

o Kinderrechte im Kontext von Stadtentwicklung und Erholung

o Kinder/Jugendliche und Medien

o Gleichheit und Diversität in der kinderfreundlichen Stadt

o Mobilität und Zugang zur kinderfreundlichen Stadt

Das Konferenzprogramm umfasst Vorträge und parallel laufende interaktive Sessions. Diese umspannen Themen wie „How primary school children use digital media“ und „Participation and inclusiveness of children in urban spaces through information“ bis hin zu „The Approach to Creating a Child Friendly Community in China“ und „Co-creating public spaces with children“. Interessante Field-Trips stellen kinderfreundliche Projekte in Wien vor.

Die neunte Child in the City World Conference wird von der Child in the City Foundation in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und wienXtra ausgetragen.

„Child in the City World Conference 24.-26. September 2018 im Wiener Rathaus

Nähere Informationen und Programm:

https://www.childinthecity.org/2018-conference/

Medienvertreter_innen sind eingeladen, sich für die Child in the City World Conference zu akkreditieren:

https://www.childinthecity.org/2018-conference/press-registration/

