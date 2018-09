Frisch geknabbert ist halb gewonnen!

• Frische Ernte bei Kelly‘s Chips • Kelly‘s schickt Konsumenten auf die Suche nach dem roten Jeep-Schlüssel

Wien (OTS) - Das Highlight der Fußball-WM bescherte Kelly gute Umsätze. Doch im Herbst startet im Werk in Wien Donaustadt schon die nächste Hochsaison. Dann, wenn die frischen Kartoffeln aus der Umgebung Wiens von den rund 90 österreichischen Kartoffelbauern direkt ins Werk geliefert werden. In nur 2-3 Tagen ab Ernte, werden aus erstklassigen, österreichischen Erdäpfeln, beste Kartoffelchips für die Marke Kelly´s, der Nummer 1 am Knabbergebäckmarkt. Jährlich verarbeitet Kelly ca. 27.000 Tonnen heimische Kartoffeln und ist mit rund 50% Marktanteil seit Jahrzehnten die klare Nummer 1 im Chips-Segment.

Kelly Bauern garantieren beste Qualität

Kelly ist der einzige Chips-Produzent, der in Österreich, mit 100% österreichischen Erdäpfeln von ca. 90 Bauern produziert. Diese liefern ihre Kartoffeln aus den Regionen Absdorf, Hollabrunn, Tullnerfeld, Korneuburg, Mistelbach, Marchfeld und Seewinkel ins Werk in der Hermann Gebauer Straße 1, im 22. Wiener Gemeindebezirk. „Durch unsere Produktion IN Österreich MIT heimischen Kartoffeln, und Salz aus den österreichischen Alpen, erzielen wir höchste Wertschöpfung im Land. Und im Herbst – zur Kartoffelernte – kommen für unsere Kelly’s Chips ganz besonders frische, österreichische Erdäpfel zum Einsatz und bringen Knistern in die heimischen Haushalte“ , erklärt Markus Marek, Managing Director von Kelly.

Kelly verlost roten Jeep

Mit einer attraktiven Promotion im Lebensmittelhandel sollen die KonsumentInnen zum Kauf angeregt werden. Ab September findet sich ein Bon mit einem roten Jeep-Schlüssel in einer Kelly‘s Chips Packung. „Die Teilnahme an unserem Frische Ernte Gewinnspiel ist kinderleicht. Einfach eine Packung Kelly’s Chips kaufen, mit etwas Glück einen Bon in den Packungen finden und schon hat man gewonnen. Zu gewinnen gibt es Kelly’s Chips Jahressnackpakete, Jeep Action-Fahrtrainings und als Hauptpreis - den roten Kelly’s Jeep“ , erklärt Marek.

Shoppermarketingkonzept am POS und Aktivierung im TV sichern die Aufmerksamkeit der KonsumentInnen

Im September werden überdimensional große Überbauten und Display-Crowner im Handel auf das Gewinnspiel hinweisen. In folgenden Chips-Sorten wird nach dem roten Schlüssel gesucht: Kelly‘s Chips 175g und Chips-Party, Kelly‘s IT´S BIG MAN RIFFLES und Kelly‘s Sunland Farm Chips. Kelly Testimonial Herbert Prohaska und seine Freunde sind im neuen TV-Spot auf den Kartoffelfeldern unterwegs, um sich über die Kartoffelernte selbst ein Bild zu machen. Ganz nach dem Motto: „Wie sich frische Chips anhören - also ich sag einmal so: So!“

TV-Credits:

Auftraggeber: Kelly GmbH, Mag. Maria Bauernfried, MBA

Agentur: Werbeagentur Wirz, Mag. Christoph Bösenkopf, Andrea Horn

Creativ-Director: Mag. Christoph Bösenkopf, Dr. Hans Cepko

Art-Director: Daniel Sack

Film & Regie: film+co classics GmbH, Matthias Leutzendorff

Tonstudio: More Music Studios Vienna

Wussten Sie, dass…?

... Kelly’s Chips aus 100% heimischen Erdäpfeln hergestellt werden?

... ca. 90 Kelly Vertragsbauern ihre Kartoffeln direkt aus der Region ans Kelly Werk in Wien liefern?

... Kelly´s und Soletti auf Geschmacksverstärker verzichten und nur MSG-freie Gewürze einsetzen?

... Kelly‘s Chips mit 100% HOSO – reinem Sonnenblumenöl – hergestellt werden und somit palmölfrei sind?

... für Kelly`s und Soletti Produkte heimisches Salz verwendet wird?

... alle Kelly´s und Soletti Produkte transfettsäurefrei sind?

Über Kelly:

Kelly - ein österreichisches Unternehmen amerikanischer Prägung - ist mit dem Markenportfolio in Österreich Marktführer und Teil des erfolgreichen europäischen Snack-Netzwerkes der Intersnack Group. In Österreich werden pro Kopf und Jahr 4,1 Kilogramm Chips, Laugengebäck und Co. gegessen. Kelly´s und Soletti sind Superbrands und zählen zu den beliebtesten Top-Marken in Österreich.

