Vienna Rumfestival und „Ginmarkt Wien – DAS Ginfestival“

28./29. September in der Ottakringer Brauerei

Beim größten Rumfestival Mitteleuropas bieten wir einen Abriss über die Szene von Produzenten und Brands, einen Überblick über das vielfältige Angebot des Zuckerrohr-Destillats und natürlich kann viel verkosten werden. Eine Vielzahl an hochwertigen Masterclasses, Tastings und Workshops bietet sich zur Vertiefung an. Nicht umsonst treffen sich an diesem Wochenende namhafte Experten aus aller Welt im Rum-Hotspot Wien. Nicolas Hold, Veranstalter

Wien (OTS) - Beim Vienna Rumfestival und dem Ginmarkt Wien - DAS Ginfestival am 28. und 29. September in der Ottakringer Brauerei wird die Leichtigkeit des Lebens spürbar. Präsentiert werden über 60 Rum-Marken und mehr als 300 Rum-Sorten sowie viele innovative Gin-Sorten.

Nicolas Hold, Veranstalter: „Beim größten Rumfestival Mitteleuropas bieten wir einen Abriss über die Szene von Produzenten und Brands, einen Überblick über das vielfältige Angebot des Zuckerrohr-Destillats und natürlich kann viel verkosten werden. Eine Vielzahl an hochwertigen Masterclasses, Tastings und Workshops bietet sich zur Vertiefung an. Nicht umsonst treffen sich an diesem Wochenende namhafte Experten aus aller Welt im Rum-Hotspot Wien.“

Hinzu kommen Live-Musik, Kulinarik, eine Zigarrenlounge und Wettbewerbe, wie die “Spur of the Moment“ Austrian Rum Cocktail Challenge 2018 powered by Angostura und After-Partys, wo Rum- und Gin-Fans zusammen feiern. Nicht nur dort sind Cocktails omnipräsent.



Der Run auf die Tickets zu den Festivals und den Tasting und Masterclasses läuft ungebremst. Tickets sind noch im Vorverkauf erhältlich, auch alle Infos & Presse-Fotos zum Event gibt es unter www.rumfestival.at und auf ginmarkt.at.

Tickets Hier online bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Markus Hammer, MA: mobil: +43 (0) 664 9250015, E-Mail: m.hammer @ vision05.at