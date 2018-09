FIABCI Prix d’Excellence Austria: die Finalisten stehen fest

Spannung vor der Preisverleihung des ersten „Immobilien-Oscar“ am 18. Oktober 2018

Wien (OTS) - Die Jury hat entschieden - die Finalisten für die feierliche Preisverleihung des ersten FIABCI Prix d’Excellence Austria am 18.10. 2018 stehen fest. In jeder der fünf Kategorien wurden drei Immobilienprojekte für die Endauswahl zum ersten österreichischen „Immobilien-Oscar“ nominiert: neun Projekte aus Wien, zwei aus der Steiermark, zwei aus Oberösterreich und zwei aus Tirol. "Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass Projekte vor den Vorhang geholt werden, die uns als Branche Denkanstöße für künftige Projektentwicklungen liefern“, so Ing. Mag. Hannes Horvath, Jury-Vorsitzender und für die organisatorische und inhaltliche Durchführung verantwortlich. Insgesamt sei die Entscheidung für die unabhängige und hochkarätige Jury sehr komplex gewesen. „Das hohe Niveau aller Projekte und die interdisziplinären Bewertungsansätze haben uns volle Konzentration abgefordert“, betont Horvath. Insgesamt hatten sich fast 50 Projekte für den von ÖVI und FIABCI Austria ausgelobten ersten FIABCI Prix d’Excellence Austria beworben.

Der österreichische „Immobilien-Oscar“ wird künftig alle zwei Jahre herausragend innovative, wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltige Immobilienprojekte auszeichnen. „Die FIABCI Austria sieht darin eine Möglichkeit, den Dialog über gesellschaftlich relevante Themen anzuregen und hat bewusst den ÖVI als starken Partner für die gemeinsame Organisation ausgewählt“, so Dr. Eugen Otto, Präsident der FIABCI Austria. Um sich von anderen Immobilienpreisen abzugrenzen, zeichnet der FIABCI Prix d‘Excellence Austria ein gesamtes Projekt und nicht Personen oder Teildisziplinen aus. „Für die hochqualifizierte und vielfältig besetzte Jury war es gar nicht leicht, das enorme Leistungsspektrum der österreichischen Immobilienlandschaft auf die Siegerprojekte zu fokussieren“, betont MMag. Anton Holzapfel, ÖVI Geschäftsführer. Ähnlich auch das Resümee des Juryvorsitzenden: „Die vielen tollen eingereichten Projekte beweisen, dass in Österreich ein hohes Niveau an Innovation, Qualität und Verantwortungsbewusstsein bei Immobilienprojekten möglich ist. Wir bedanken uns bei allen Einreichern für ihre Teilnahme am ersten österreichischen FIABCI Prix d’Excellence - und dem uns damit entgegen gebrachten Vertrauen. Diese haben damit als „Pionier der ersten Stunde“ den Grundstein für das Zustandekommen dieses Preises gelegt“, betont Ing. Mag. Hannes Horvath.

Die Finalisten: (in alphabetischer Reihenfolge)

Kategorie Büro &n bsp;

C&P Immobilien Headquarter /Graz

DENK DREI/Wien

Telegraf 7/Wien

Kategorie Hotel

Leading Family Hotel and Resort Dachsteinkönig/Gosau

Hotel Schani/Wien

Stafa Tower Vienna/Wien

Kategorie Wohnen/Neubau

mineroom/Leoben

Odo lebt./Wien

PopUp dorms Seestadt/Wien

Kategorie Altbau

Bel-Vedere/Wien

HAVIENNE appartements au bord/Wien

Palais Löwenfeld & Hofmann/Linz

Kategorie Spezialimmobilien

ÖAMTC Zentrale Wien/Wien

St. Paulus/Innsbruck

Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen/Hall

Die unabhängige Jury umfasste zehn Personen und ist mit folgenden Persönlichkeiten hochkarätig und interdisziplinär besetzt:

- Harry Gatterer

Geschäftsführer

Zukunftsinstitut Österreich

GmbH

- Dr. Peter Hajek

Geschäftsführer Peter Hajek Public Opinion Strategies GmbH

- Ing. Mag. Hannes Horvath - JURYVORSITZENDER

Geschäftsführer Hand GmbH

- Mag. Clemens Kopetzky

Geschäftsführer

art:phalanx Kommunikationsagentur GmbH

- DI Claudia Nutz, MBA

Geschäftsführerin nutzeffekt

- v.Prof. DI. Dr. Matthias Rant

Präsident des österr. Sachverständigenverbandes

- Prof. DI Christa Reicher

Geschäftsführerin

RHA REICHER HAASE ASSOZIIERTE GmbH

- Dr. Martin Sabelko

Geschäftsführer Warburg-HIH Invest Real Estate Austria GmbH

- DI Markus Werner

Geschäftsführer WERNER CONSULT ZT-GmbH

- Mag. Klaus Wolfinger

Geschäftsführer Wolfinger Consulting GmbH

Festliche Preisverleihung am 18. Oktober 2018 in Wien mit internationalen Gästen

Den krönenden Abschluss bildet die feierliche Preisverleihung im Rahmen eines festlichen Galadinners am 18. Oktober 2018 in der Grand Hall am Erste Bank Campus in Wien. Das jeweils beste Projekt der fünf Kategorien wird mit einer Siegertrophäe – gestaltet vom renommierten österreichischen Künstler Hans Weigand – ausgezeichnet. Diese Projekte nehmen auch am internationalen FIABCI World Prix d‘Excellence im Mai 2019 in Moskau teil. Für das mehrgängige Galadinner haben sich zahlreiche internationale Gäste angesagt, darunter Assen Makedonov, Weltpräsident der FIABCI und sein Generalsekretär Narek Arakelyan aus Paris.

Die Gäste erwarten kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu einem verführerischen Nachspeisenbuffet. Ein musikalisches Rahmenprogramm mit dem AUREUM Saxophon Quartett sowie After-Show-Cocktails runden den Galaabend ab.

Seit 25 Jahren ein internationaler Immobilienpreis mit Reputation

Auf internationaler Ebene gibt es den FIABCI World Prix d’Excellence bereits seit mehr als 25 Jahren, nicht zu Unrecht hat das Wall Street Journal ihn daher einmal als den „Oscar of the property world“ bezeichnet. Seit einigen Jahren haben auch Landesverbände wie Deutschland, Ungarn, USA, Russland, Malaysien einen nationalen Preis ausgelobt.

Zahlreiche namhafte heimische Unternehmen aus Wirtschaft und Immobilienbranche unterstützen den ersten FIABCI Prix d’Excellence Austria als Sponsoren: Erste Bank (Hauptsponsor), Generali, IMMOunited, PORR, Vestner Aufzüge und willhaben. Die Schirmherrschaft hat die langjährige Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Abgeordnete zum Nationalrat KommR Brigitte Jank übernommen.

