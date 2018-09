TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 17. September 2018 von Mario Zenhäusern - Seehofer setzt aufs falsche Pferd

Innsbruck (OTS) - Der bayerische CSU-Chef versucht, die ausländerfeindliche AfD rechts zu überholen. Er vertreibt damit die christlich-soziale Wählerschaft und stärkt die Grünen, die in allen Umfragen bereits klar auf Platz zwei hinter der CSU liegen.

Am 14. Oktober, in einem Monat also, finden in Bayern Landtagswahlen statt. Und wenn nicht noch ein Wunder geschieht, deutet alles darauf hin, dass die CSU mehr als deutliche Verluste hinnehmen wird müssen. Rund ein Viertel der bisherigen Wählerschaft dürfte sich neu orientieren. Die weiß-blaue Regierungspartei, vom Volk jahrzehntelang mit absoluter Macht ausgestattet, wird sich, das steht jetzt schon fest, für die kommenden fünf Jahre einen Koalitionspartner suchen müssen.

Die plötzlichen Probleme der bayerischen Christsozialen und ihr dramatisches Absacken in der Wählergunst sind hausgemacht. Klar kostet das Antreten der ausländerfeindlichen Alternative für Deutschland (AfD) Stimmen. Aber das planlose Suchen der Parteispitze nach einer Anwort auf die Rechtspopulisten, das verzweifelte Bemühen, die AfD kaltzustellen, indem ranghöchste CSU-Vertreter selber eine Politik vertreten, die mit christlich-sozialen Werten nichts mehr gemein hat, verstört die Menschen viel mehr.

Verantwortlich dafür ist in erster Linie Parteichef Horst Seehofer. Der 69-jährige Bayer kämpft geradezu verbissen für seine Partei und war in der jüngsten Vergangenheit sogar bereit, dem in weite Ferne gerückten Erfolg bei der Bayern-Wahl sogar die Kooperation mit der Schwesternpartei CDU und die Koalition zwischen CDU/CSU und SPD auf Bundesebene unterzuordnen. Mit Brachialrhetorik und Grenzkontrollen gegen kaum vorhandene Flüchtlinge versucht der Bayer, obwohl nach der Affäre um Verfassungsschützer Maaßen auch als Innenminister selbst angezählt, der xenophoben AfD das Wasser abzugraben.

Seehofer dürfte mit seinem Rechtsruck die falsche Richtung eingeschlagen haben. Stimmen die Umfragen in Bayern, sind nicht die Rechtsausleger die stärksten Widersacher der CSU, sondern die Grünen. Die liegen seit Wochen konstant an der zweiten Stelle, relativ klar vor der SPD und der AfD, die um den dritten Platz kämpfen. Treffen diese Prognosen tatsächlich ein, hätte Seehofer aufs falsche Pferd gesetzt und müsste seinen Sessel dann wohl räumen. Profiteur dieser Niederlage wäre dann, und das ist eine Art Treppenwitz der Geschichte, ausgerechnet Seehofers größter innerparteilicher Gegner, Ministerpräsident Markus Söder. Weil es sich die angeschlagene Partei nicht wird leisten können, beide Spitzenfunktionäre auszutauschen, wird Söder wohl im Amt bleiben und eine Regierung bilden, in der Horst Seehofer nichts mehr zu sagen hat.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com