Oö. Volksblatt: "Heikle Entscheidung" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 17. September 2018

Linz (OTS) - Die Chose um den designierten Bundesverwaltungsrichter Hubert Keyl bringt jetzt Bundespräsident Alexander Van der Bellen gehörig in die Bredouille. Denn bei ihm liegt jetzt die Letztentscheidung, ob Keyl Bundesverwaltungsrichter wird: Wenn der Bundespräsident seine Unterschrift unter dem Dekret verweigert, blockiert er auch die Ernennung. Zwar verteidigte Justizminister Josef Moser die Nominierung durch den Ministerrat, weil sein Ressort zuvor zweimal beim zuständigen Personalsenat nachgefragt hatte, ob an den Vorwürfen bezüglich rechter Verbindungen etwas dran sei. Übrig bleibt aber ein fahler Beigeschmack. Denn sollte es stimmen, dass Keyl den inzwischen seliggesprochenen Oberösterreicher Franz Jägerstätter, der aus religiöser Überzeugung den Wehrdienst verweigert hatte und dafür von den Nazis hingerichtet wurde, in einem Leserbrief wirklich als „Verräter“ bezeichnet hatte, dann stellt er sich nicht nur gegen die öffentliche Meinung. Ob das reicht, um ihm die Ernennung zum Bundesverwaltungsrichter – einer der höchsten Entscheider im Land – zu verweigern, wird sich zeigen. Diese heikle Entscheidung liegt nun bei Van der Bellen, der nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten mit dem Versprechen angetreten ist, sehr sensibel darauf zu schauen, in Österreich keine zweifelhaften Tendenzen zuzulassen ...

