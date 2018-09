Ladendiebstahl: Pärchen festgenommen

Wien (OTS) - 15.09.2018

15:55 Uhr

07., Mariahilfer Straße

Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes bemerkte, wie ein jugendliches Pärchen mehrere T-Shirts in einem Rucksack verstaute und das Lokal verlassen wollte. Er hielt sie an und verständigte die Polizei. Gegenüber den einschreitenden Beamten zeigte sich die beteiligte weibliche Jugendliche (16) teilgeständig. Der einer möglichen Mittäterschaft beschuldigte Freund (15) bestritt jeglichen Zusammenhang mit der Tat, gebärdete sich aggressiv und kooperierte nicht mit den Polizisten, um den Sachverhalt zu klären. Als er schließlich aktiv Widerstand leistete und auch versuchte, einen Beamten zu verletzten, wurde er festgenommen. Der 15-Jährige stand laut eigenen Angaben unter Einfluss von Cannabis und Tabletten. Letztere wurden auch in seinem Gewahrsam gefunden. Beide Personen wurden auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht.

