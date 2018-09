ORF SPORT + mit den Highlights vom Grand Slam in den Standardtänzen Rimini 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 17. September 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der FIA Formula 3 European Championship Nürburgring 2018 um 19.00 Uhr, von der Futsal-UEFA Champions League-Qualifikation Gruppe B um 21.35 Uhr und vom Grand Slam in den Standardtänzen Rimini 2018 um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, Episode 9 von Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch um 20.15 Uhr, die „Fußball“-Sendungen (zur 7. Bundesliga-Runde um 20.20 Uhr und um 20.55 Uhr) sowie das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Rimini in Italien war die dritte Grand Slam-Station in diesem Jahr. Das österreichische Paar Vasily Kirin und Ekaterina Prozorova erreichte mit einem siebenten Rang die beste ÖTSV-Platzierung seit vier Jahren und verpassten damit nur knapp ihren zweiten Finaleinzug bei einem Grand Slam-Turnier. An der Spitze war das Bild unverändert:

Dmitry Zharkov und Olga Kulikova feierten ihren insgesamt achten Grand Slam-Sieg in Folge und untermauerten damit ihre aktuelle Vormachtstellung in den Standardtänzen.

