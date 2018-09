Der erste Auszug - Welche Islanderin muss die Villa heute Abend verlassen? - "Love Island" bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Nächste Folge am Freitag, 14. September, um 23:10 Uhr bei RTL II

Bei "Love Island" steht heute der erste Auszug an. Eine Islanderin muss die Villa verlassen. Die Entscheidung liegt bei Till. Zudem kommt es zu tränenreichen Momenten und heißen Küssen.

Welche Islanderin muss die Villa verlassen?

Bei "Love Island" hat die Paarungszeremonie die bisherigen Couples ziemlich aufgemischt. Die beiden Turteltauben Tobias (25) und Natascha (28) bleiben weiterhin ein Paar. Das 20-jährige Model Victor hat die angehende Anwältin Tracy (22) zu seiner Herzensdame auserkoren. Während Marcellino sich für die rassige Julia entschieden hat, sind auch Barkeeper Sebastian (24) und die 20-jährige Finnja ein Paar geworden. Nun steht nur noch die Entscheidung von Till (31) aus. Wen wählt der Bademeister? Sabi (27) oder Sabrina (25)? Für eine der beiden ist das Spiel um die Liebe heute Abend vorbei.

Viele Tränen und wilde Küsse

Bei "Love Island" wird es heute emotional: Gleich drei Islanderinnen brechen in Tränen aus. Tracy (22) fühlt sich überfordert. Ihr aktueller Partner Victor schafft es nicht die angehende Anwältin zu beruhigen. Höchste Zeit für einen Hausbesuch von "Mister Doctor Lover". Findet Tobias (25) wieder die richtigen Worte? Auch das neue Paar Finnja (20) und Barkeeper Sebastian (24) haben Startschwierigkeiten. Und plötzlich wird auch die sonst so entspannte Julia (22) bei der Party am Abend zur Dramaqueen. Wenigstens schweben Tobias (25) und Natascha (28) weiterhin auf Wolke 7. Auf der Party kommt es zu einer wilden Knutscherei zwischen den beiden.

Wahrheit oder Pflicht?

Bei den Islandern wird wieder gespielt, dieses Mal das beliebte Partyspiel "Wahrheit oder Pflicht?". Ob dabei wohl neue Geheimnisse ans Licht kommen? Beziehungsexperte Tobias (25) entscheidet sich da doch lieber für Pflicht und muss vor seiner Angebeteten Natascha (28) lasziv eine Banane essen. Da sind Lacher vorprogrammiert. Auch Sebastian (24) ist kein Spielverderber und zieht im Pool blank.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Freitag, den 14. September, um 23:10 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

