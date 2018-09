SPÖ-Termine von 17. September bis 23. September 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. September 2018:

Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder reist als Mitglied einer Delegation der österreichisch–taiwanesischen Freundschaftsgruppe des Nationalrats nach Taiwan/Taipei. Am Programm stehen u.a. ein Treffen mit Innenminister Hsu Kuo-yung, mit Außenminister Jaushieh Joseph Wu, mit dem Vizeparlamentspräsidenten der ROC (Taiwan) Tsai Chi-chang und mit dem Premierminister der ROC (Taiwan) Lai Ching-te (bis 20. September).

12.30 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern hält Eröffnungsworte beim „Congress of the European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

18.30 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern hält im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WIRTSCHAFT 2050: Mission.Zukunft.Denken“ des Vereins „Wirtschaft 2050“ einen Vortrag zum Thema „Plan A für eine zukunftsfähige Wirtschaft” (Plenkersaal im Schulzentrum Waidhofen/Ybbs, Musikschule, Plenkerstraße 8a, 3340 Waidhofen an der Ybbs).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Philoxenia, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, hält Karin von Hippel (Director-General of the Royal United Services Institute/RUSI, London) einen Vortrag zum Thema „Is there a ‚good‘ war? How military interventions in Syria, Iraq, Afghanistan affect societies and western policies“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y9ybtbxe (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 18. September 2018:

16.00 Uhr Die Sektion ohne Namen der SPÖ Innere Stadt und deren Fokusgruppen Bildung und Nachhaltigkeit laden zur Kundgebung „Stop Waste“ unter dem Motto „Umwelt und Nachhaltigkeit betrifft uns Alle“ ein. Bei der Kundgebung sprechen SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern, SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger, David Steiner (Sektion ohne Namen), Christian Kaiserseder (Sektion ohne Namen), Sabrina Lichtnegger (Ökologie Institut) und Helene Pattermann (Zero Waste Austria) (Bundesländerplatz, Mariahilferstraße 75, 1060 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „OPEN:SPACE“, initiiert von Thomas Drozda, findet eine Diskussion zum Thema „Kunst und Rebellion: Neue Formen des Widerstands“ statt. Thomas Drozda (Bundesminister a.D., Kultursprecher der SPÖ) im Gespräch mit Felicitas Thun-Hohenstein (Kuratorin) und Renate Bertlmann (bildende Künstlerin). Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8f9zpck (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 19. September 2018:

12.00 Uhr Die SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner und Karoline Graswander-Hainz nehmen an der Eröffnung der „EuroLat Assembly“ teil (Wiener Hofburg, Großer Redoutensaal).

DONNERSTAG, 20. September 2018

Vorarlberg-Tag von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern im Rahmen der „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour; u.a. Besuch des Jüdischen Museums in Hohenems.

11.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen (Hofburg, Bibliothekshof, Brückenzimmer).

11.35 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern nimmt im Rahmen des 2. Bodensee Business Forums an einem Panel zum Thema „Europa unter Druck“ mit dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger und dem Vorsitzenden der FDP Baden-Württemberg Michael Theurer teil; Moderation: Hendrik Groth (Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20, 88045 Friedrichshafen).

18.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt am Vorabend des Weltfriedenstages zur Veranstaltung „FRAUEN – ÜBERLEBEN“ ein und hält die Begrüßung; u.a. mit gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder (Weltmuseum, Heldenplatz, 1010 Wien).

19.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern hält beim a.o. Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg, eine Rede (Otten-Areal Hohenems).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an der Veranstaltung "Internationaler Steuerbetrug" der SPÖ Perg teil (Café Stöger, Naarnerstraße 37, 4320 Perg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Bhaskar Sunkara (Gründer und Herausgeber von Jacobin und Catalyst: A Journal of Theory and Strategy, New York) zum Thema „Jacobin und die neue amerikanische Linke“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y7q3642r (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

