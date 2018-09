ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Kletter-WM und vom Tennis-Davis Cup

Am 15. und 16. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 15. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Bouldern Herren Semifinale um 12.55 Uhr und zeitversetzt um 17.00 Uhr, Bouldern Herren Finale um 18.55 Uhr) und vom Tennis-Davis Cup Österreich – Australien um 13.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Tennis-Davis Cup Österreich – Australien um 21.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Tennis-Davis Cup Österreich – Australien um 10.55 Uhr (in Konferenzschaltung mit Klettern) und von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Combined Finale Damen um 10.55 Uhr, Combined Finale Herren um 14.25 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.25, 9.25 und 10.25 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 und 22.40 Uhr, die Höhepunkte von den Porsche Supercup Series Monza 2018 um 19.45 Uhr, vom Spartan Race Austria 2018 um 20.15 Uhr, vom Alpine Cup 2018 (Tanzen) um 20.40 Uhr, von den Winter Games Cardrona 2018 um 22.10 Uhr und von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Combined Finale Damen um 23.00 Uhr, Combined Finale Herren um 1.00 Uhr) sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 16. September.

Die Kletter-Weltmeisterschaft 2018 geht von 6. bis 16. September in Innsbruck über die Bühne. ORF SPORT + überträgt am 15. September das Bouldern der Herren und am 16. September das Combined Finale der Damen und Herren live. Kommentator ist Norbert Belina, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Kilian Fischhuber. Der Samstag ist von 12.55 bis 15.20 Uhr, der Sonntag von 10.55 bis 14.25 Uhr und von 14.25 bis 17.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Nach dem 5:0 gegen Weißrussland in St. Pölten und dem 3:1 gegen Russland in Moskau empfängt das österreichische Tennis-Davis Cup-Team in der Relegation zur Weltgruppe die Nationalmannschaft von Australien. Davis Cup-Kapitän Stefan Koubek nominierte Dominic Thiem, Gerald Melzer, Dennis Novak sowie Oliver Marach und Jürgen Melzer für das Doppel am Samstag. Gespielt wird von 14. bis 16. September in Graz. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 14. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

