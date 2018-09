„Sport am Sonntag“ mit Dominic Thiem, Günter Bresnik und Marcel Hirschers Vorbereitungen

Am 16. September um 18.00 Uhr in ORF eins

Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag" am 16. September 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Tennis: Dominic Thiem und Günter Bresnik live zu Gast

Nach dem Länderkampf gegen Australien spricht das Erfolgsduo über die Davis-Cup-Reform, den gemeinsamen Weg an die Spitze und das Saisonfinish.

Kletter-WM: Hype um Österreichs Kletter-Asse

Die Goldmedaillen von Jessica Pilz und Jakob Schubert als Höhepunkte der Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck.

Ski Alpin: Marcel Hirscher zurück auf der Piste

Der beste Skifahrer der Welt bereitet sich auf den Winter vor.

Formel 1: Nightrace in Singapur

Sebastian Vettel jagt Lewis Hamilton.

