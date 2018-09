RK-Terminvorschau vom 15. September bis 28. September 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit von Montag, dem 15. September, bis einschließlich Freitag, dem 28. September, hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine festgehalten (Änderungen vorbehalten):

SAMSTAG, 15. SEPTEMBER 11.00 Uhr, StR Jürgen Czernohorszky lädt zum gemeinsamen „Pflegeeltern-Brunch“ (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 17. SEPTEMBER 10.00 Uhr, Fototermin anl. Eröffnung der Caritas-Landwirtschaft „Maria Wald“ für Menschen mit Behinderung mit u.a. FSW-GFin Anita Bauer und BV Adolf Tiller (19., Gspöttgraben 5) MITTWOCH, 19. SEPTEMBER 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, Festsaal) DONNERSTAG, 20. SEPTEMBER 10.00 Uhr, Pressetermin anl. Eröffnung des neugestalteten Einsiedlerparks mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (5., Einsiedlerpatz 13) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Universitätsprofessor Peter Schmidl sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Oberkantor Shmuel Barzilai durch StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal) 16.30 Uhr, Gleichenfeier am Bildungscampus Berresgasse mit StR Jürgen Czernohorszky (22., Berresgasse 31) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 18.00 bis 20.00 Uhr, Start des neuen Partizipationsprojekts „Ideenwerkstatt für Mariahilf“ mit BV Markus Rumelhart (ega – Frauen im Zentrum, 6., Windmühlgasse 26) FREITAG, 21. SEPTEMBER 09.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Dr. h.c. Christoph Zielinski durch StR Peter Hacker (Rathaus, Steinsaal I) 15.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal) DIENSTAG, 25. SEPTEMBER 11.00 Uhr, Überreichung der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Hans Werne sowie Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr.in Hermine Schmidhofer durch GR Kurt Wagner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 26. SEPTEMBER 09.00 Uhr, 41. Gemeinderat auf Verlangen der ÖVP Wien „Das ‚SPÖ System‘ bei Immobiliendeals: Keine Bieterverfahren, verschachtelte Strukturen, keine Transparenz. Rot-Grün verschleudert Gemeindevermögen und sabotiert den sozialen Wohnbau!“ 11.00 Uhr, Pressegespräch anl. neuer ZOOM-Mitmachausszellung „ERDE.ERDE“ mit u.a. StR Jürgen Czernohorszky (ZOOM Kindermuseum, 7., Museumsplatz 1) DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER 09.00 Uhr, 42. Wiener Gemeinderat 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, Stiege 1, 2. Stock) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Top 1.11, Festsaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Der Weg in die Unfreiheit“ mit u.a. StRin Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Festsaal), Anmeldung erforderlich FREITAG, 28. SEPTEMBER 09.00 Uhr, 27. Wiener Landtag

