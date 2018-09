Kinderbetreuung in Oberösterreich: bei weitem nicht 12-Stunden-Tag-tauglich

Linz (OTS) - Der Zwölf-Stunden-Tag wurde beinahe überfallsartig eingeführt, beim Ausbau der Kinderbetreuung steht die Politik hingegen auf der Bremse. Oberösterreichs Eltern haben es besonders schwer, Beruf und Familie zu vereinbaren. Bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen und bei den Öffnungszeiten schneidet unser Industriebundesland im Ländervergleich besonders schlecht ab.

Die AK Oberösterreich hat untersucht, ob die Betreuungsangebote für Kinder bis 14 Jahre mit dem 12-Stunden-Arbeitstag vereinbar sind. In einer Pressekonferenz am Freitag, 21. September 2018, um 10:30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , wollen wir über die Ergebnisse informieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen AK-Präsident D r. Johann Kalliauer und Mag.a Bernadette Hauer , Leiterin der AK-Abteilung Bildung, Jugend und Kultur, zur Verfügung.

