Santander Consumer Bank geht mit neuem Webauftritt online

Der Relaunch steht ganz im Zeichen von einer besseren Benutzerfreundlichkeit, mehr Sicherheit und einem modernen Design

Wien (OTS) - Die Webpräsenz der Santander Consumer Bank, Österreichs führende Spezialbank für Konsumfinanzierung, präsentiert sich in rundum neuen Look and Feel. Frisches Design, moderne Web-Technologien und eine vereinfachte Seitenstruktur – das sind die zentralen Neuerungen der Online-Präsenz www.santanderconsumer.at. Im Fokus des Relaunchs stand auch ein Update des integrierten Online-Kreditrechners.

Unverbindliche Kreditanfrage per Online-Kreditrechner

„Mit unserer neuen Website sind wir bestens für die Kundenbedürfnisse von morgen vorbereitet. Sicherheit und Usability standen für uns bei der Umsetzung an oberster Stelle und garantieren unseren Kunden auch online ein Top-Service“ , sagt Olaf Peter Poenisch, Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO der Santander Consumer Bank. „Die Website ist ein wichtiger Baustein in der Omni-Channel-Strategie unserer Bank. Schließlich ist sie für viele Kunden der Ausgangspunkt in der Customer Journey und für uns ein wichtiger strategischer Vertriebskanal.“ Aus diesem Grund wurde im Zuge des Relaunchs auch die Kreditantragsstrecke des Online-Kreditrechners auf der Startseite für den Kunden moderner und intuitiver gestaltet.

Die Kunden haben die Möglichkeit, mit dem Online-Kreditrechner die Monatsraten für ihren Wunschkredit auf einfache Weise und unverbindlich selbst zu berechnen. Auf Basis der eingegebenen Budgetangaben (verfügbares Monatsbudget) lässt sich zudem individuell zugeschnitten ein Kreditangebot in wenigen Minuten ermitteln.

Bessere Usability durch Responsive Design

Die Anzahl der Kunden, die Digital-Banking-Angebote über mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet nutzen, steigt auch bei der Santander Consumer Bank. „Der Einsatz von Responsive Design stellt eine einwandfreie Darstellung unserer Webauftritte auf allen Endgeräten, sei es Smartphone, Tablet oder Desktop-PC, sicher“, freut sich Poenisch. Die flache Seitenstruktur der Website trägt ebenso dazu bei, dass sich die User schnell und einfach zurechtfinden.

B2B-Websites ebenso in neuem Look

Neben der Webpräsenz für Endkunden wurden auch die Internetauftritte für Business-Partner der Santander Consumer Bank modernisiert: Für Waren-Händlerpartner www.teilzahlung.at, für Kfz-Händlerpartner www.autonline.at und für Partner im Kreditbereich www.profitpartner.santanderconsumer.at.

Verantwortet wurde die grafische und technische Umsetzung, wie auch bei der letzten Erneuerung 2013, von der Agentur VI (vormals vi knallgrau).

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank mit Schwerpunkt Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Das Institut mit Sitz in Wien ist mit über 468.000 Kundenverträgen und rund 2.500 Partnern aus dem Waren- und Kfz-Handel führend bei Warenfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Kfz- und Motorrad-Finanzierer in Österreich. Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungen, Autokredite und Leasing, CashCards sowie Versicherungen. Darüber hinaus ist Santander mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt 400 MitarbeiterInnen und betreibt 30 Filialen österreichweit. Mit dem Kundenservice-Center in Eisenstadt ist das Finanzinstitut ein bedeutender regionaler Arbeitgeber. Die Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Seit 1. Februar 2018 ist Santander als Top Employer Österreich 2018 zertifiziert.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung von 88,41 Milliarden Euro (31.12.2017). Der Fokus liegt auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Mit über 200.000 MitarbeiterInnen und 133 Millionen Kunden zählt die Santander Gruppe zu den global führenden Finanzinstituten.

