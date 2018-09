20.9., Margareten: BVin Schaefer-Wiery eröffnet neuen Einsiedlerpark

Wien (OTS/RK) - Der Einsiedlerpark im 5. Bezirk wurde in den vergangenen Monaten rundum erneuert. Jetzt sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery lädt am Donnstag, 20. September, um 10 Uhr zu einem Pressetermin zur offiziellen Eröffung in den Park (5., Einsiedlerplatz 13) ein.

Der Park hat viel Neues zu bieten, darunter Ballspielkäfige, mehr Wiesenflächen, einen komplett neuen Spielbereich für Kleinkinder und moderne Sitzbänke. Außerdem ist die Hundezone jetzt mit Duftpflanzen umgeben. Diese Idee haben die BezirksbewohnerInnen selbst im Rahmen des "Partizipativen Budgets" eingebracht, einem Instrument der BürgerInnen-Beteiligung im 5. Bezirk.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 5. Bezirk, Tel.: 01/4000-05111 bzw. E-Mail: post @ bv05.wien.gv.at

Eröffnung des neuen Einsiedlerparks



mit BVin Susanne Schaefer-Wiery



Datum: 20.9.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

Einsiedlerpark

Einsiedlerplatz 13, 1050 Wien



