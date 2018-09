SW Umwelttechnik eröffnet dritten Standort in Rumänien

SW Umwelttechnik bedient ab sofort ihre Kunden mit Betonfertigteilen für die Bereiche Wasserschutz und Infrastruktur aus dem neuen Werk in Cristeşti.

Mit dem neuen Produktionsstandort in Cristeşti stärken wir unsere Marktposition und verringern zudem die Transportwege. Die neu errichtete Produktionseinheit schafft 30 Arbeitsplätze und ist mit maschineller Ausrüstung im Wert von rd. 3,0 Mio. € ausgerüstet. Der nun eröffnete Standort ist ein weiterer Schritt unserer Strategie des flächendeckenden Ausbaues der Produktionskapazitäten in Rumänien Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik

Klagenfurt (OTS) - Das Kärntner Unternehmen SW Umwelttechnik eröffnet mit September 2018 in Cristeşti im Nord-Osten Rumäniens einen neuen Produktionsstandort: Das insgesamt dritte Werk in Rumänien liegt rund 90 km westlich der Kreishauptstadt Iași und ermöglicht eine noch bessere Betreuung der Kunden in der Region. Mit dem zusätzlichen Standort ist SW Umwelttechnik nun im Nord-Osten (Cristeşti), Westen (Timişoara) und Süden (Bukarest) Rumäniens vertreten und erhöht die Marktabdeckung.

„ Mit dem neuen Produktionsstandort in Cristeşti stärken wir unsere Marktposition und verringern zudem die Transportwege. Die neu errichtete Produktionseinheit schafft 30 Arbeitsplätze und ist mit maschineller Ausrüstung im Wert von rd. 3,0 Mio. € ausgerüstet. Der nun eröffnete Standort ist ein weiterer Schritt unserer Strategie des flächendeckenden Ausbaues der Produktionskapazitäten in Rumänien “, erläutert Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik.

Hochqualitative Betonfertigteile für die Bereiche Wasserschutz und Infrastruktur

Abhängig von der Nachfrage werden am neuen Standort Produkte für Gewerbe- und Industrie, wie konstruktive Fertigteile aber auch Produkte für die Kanalisation wie Schächte, Schachtbauwerke und Rohre hergestellt.

Über SW Umwelttechnik:

Das 1910 gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, seit 1997 an der Wiener Börse notiert, entwickelt und produziert Betonfertigteile für den Auf- und Ausbau der Infrastruktur über und unter der Erde – seit mehr als 105 Jahren in Österreich, 25 Jahren in Ungarn und 15 Jahren in Rumänien. So erhöht das Unternehmen die Standortattraktivität und Lebensqualität in Österreich und CEE.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

Mag. (FH) Nicolette Barg-Szalachy

Tel. +43 1 717 86 145

Mobil +43 664 808 69 145

E-Mail nicolette.barg-szalachy @ ketchum-publico.at

Web www.sw-umwelttechnik.com