Einladung zur Pressekonferenz EU Wasserkonferenz 2018

Wien (OTS) - Im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft lädt Sie das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) gemeinsam mit der Europäischen Kommission zur Pressekonferenz “EU-Wasserkonferenz 2018” ein. #EUWater2018

Als Gesprächspartnerinnen und –partner stehen Ihnen zur Verfügung:

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

Michel Dantin, Mitglied des Europäischen Parlaments

Veronica Manfredi, Direktorin in der Generaldirektion Umwelt, Europäische Kommission

Wasser in Europa – Stand und Ausblick

Im Anschluss an die Pressekonferenz gibt es auch die Möglichkeit für Einzelinterviews.



Wann und wo?

Donnerstag, 20. September 2018

Eröffnung: 9:30 Uhr (für Medien öffentlich)

Pressekonferenz: 10:30 Uhr

Museumsquartier I Halle E, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Unter folgendem Link finden Sie ein Video zur Veranstaltung: https://www.youtube.com/watch?v=L8TKkQxpSzA

Aufgrund der begrenzen Plätze ersuchen wir Sie, uns bis 18. September 2018 bekanntzugeben, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen werden. Anmeldung an: johannes.wagner@himmelhoch.at



Über die EU-Wasserkonferenz:

Am 20. und 21. September 2018 findet in Wien die 5. EU-Wasserkonferenz statt. Die Konferenz befasst sich mit dem aktuellen Zustand sowie den neuesten Entwicklungen des Gewässerzustandes in Europa. Während der Konferenz werden rund 500 Wasserexpertinnen und –experten, NGO´s und Interessenvertretungen aus ganz Europa vor Ort sein.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Michael Strasser

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606716

michael.strasser @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at