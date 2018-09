Das Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Shandong lud Kolumnisten internationaler Medien ein, die konfuzianische Kultur in Shandong zu erleben

Zibo, China und Jining, China (ots/PRNewswire) - Vom 7. bis 9. September besuchten die Kolumnisten, die vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Shandong zur "Reise von Kolumnisten internationaler Medien nach Shandong" eingeladen worden waren, Zibo und Jining.

Zibo, eine bezirksfreie Stadt im Zentrum der Provinz Shandong, ist für ihre Keramikindustrie bekannt. Ihr Seladon-Porzellangeschirr verblüffte die Gäste beim Willkommensdinner auf dem diesen Juni in Qingdao abgehaltenen Gipfel der Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Laut Su Tongqiang, dem Vorsitzenden von Shandong Zibo Huaguang Ceramics Limited, wurden insgesamt 30.116 Geschirr-Sets aus Seladon-Porzellan für den Gipfel in Qingdao spezialangefertigt. Die Technologie wurde von Huaguang mit nationalen Patenten entwickelt. He Yan, ein Meister der chinesischen Keramikkunst, war am Design der Objekte beteiligt, die die maritime Kultur von Shandong verkörpern.

Der britische Kolumnist Christopher Georgiou interessierte sich sehr für eine Ausstellung von keramischen Kunstwerken. Er untersuchte vorsichtig eine hellblaue Vase mit kleinen versteckten Rissen. Der Manager erklärte, dass das von Shandong Guiyuan Advanced Ceramic Co., Ltd. (Sicer) entwickelte und hergestellte Porzellan als "Blue Caviar Glaze" bekannt ist. Es handelt sich um ein weltweit einzigartiges glasiertes Porzellan. Das Muster des "blauen Kaviars" entsteht im Brennofen.

Zibo ist außerdem für sein glasiertes Glas berühmt. Bei Shandong Lingshang Glass Culture Creative Co., Ltd. hatten die Kolumnisten die Gelegenheit zu sehen, wie feine Kunstwerke aus glasiertem Glas hergestellt werden.

Vor den Brennöfen machten die Kolumnisten Fotos der Meister des glasierten Glases bei der Arbeit und bewunderten ihr Können. Einige von ihnen erlebten persönlich die Innenmalerei von glasiertem Glas - ein immaterielles Kulturgut.

In Qufu, dem Geburtsort von Konfuzius, folgten die Kolumnisten den Spuren des bedeutenden Philosophen, Lehrers und Gründers des Konfuzianismus. Sie erkundeten den Konfuziustempel, den Konfuzius-Friedhof und die Residenz der Familie Kong, berauscht von konfuzianischer Kultur. Der griechische Journalist Vasilis Trigkas war der Ansicht, dass die Gedanken und die Kultur von Konfuzius China und die ganze Welt noch heute beeinflussen, obwohl er vor über 2.000 Jahren lebte. Konfuzius hatte seine Schüler zum ständigen Nachdenken über die menschliche Natur und die menschliche Gesellschaft angehalten. In den Analekten des Konfuzius sind die Worte und Taten des Konfuzius sowie einige Gespräche zwischen Konfuzius und seinen Schülern niedergeschrieben. Es handelt sich um eine Sammlung der Lebensansichten des Konfuzius, darunter die Frage, wie man eigene und kollektive Interessen im Gleichgewicht hält, um die Harmonie der ganzen Gesellschaft zu erzielen.

In der Konfuzius-Akademie (einem Konfuziustempel am Mount Ni) wurden die Kolumnisten in Kleidung im Stil der Han-Dynastie gekleidet, lernten mit chinesischen Pinseln zu schreiben und erlebten ein Festmahl-Ritual, das auf die Zeiten der Han-Dynastie zurückgeht (206 v. Chr. - 220 n. Chr.).

"Konfuzius betonte in seinen Lehren die Bedeutung von Ritualen, einschließlich der Tischmanieren", so Trigkas. "Obwohl das hier servierte Essen nicht extravagant ist, denke ich, dass es perfekt ist. Ich fühle mich privilegiert, die Gelegenheit zu haben, heute die Essenz der konfuzianischen Kultur zu spüren."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/742932/Confucian_Culture.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Pearl Liu

86-13910966131

2658986795 @ qq.com