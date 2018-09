BM Faßmann: Auszeichnung für Talenteförderung an heimischen ERC-Gastinstitutionen

Erster „Nurturing Talents Prize“ bei FFG FORUM 2018 an Universität Innsbruck und Medizinische Universität Innsbruck verliehen – mit je 10.000 Euro dotiert

Wien (OTS) - „Die ERC Grants haben sich als Goldstandard für Forschungsexzellenz längst etabliert und sind entsprechend begehrt“, betont Wissenschafts- und Forschungsminister Univ. Prof. Dr. Heinz Faßmann. Gemeinsam mit Univ. Prof. Dr. Helga Nowotny, Gründungsmitglied und ehemalige Präsidentin des Europäischen Forschungsrates (ERC), zeichnete er heute beim FFG FORUM 2018 die Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck mit dem „Nurturing Talents Prize 2018“ aus. Der mit je 10.000 Euro dotierte Anerkennungspreis für ERC-Mentoring wurde auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG und dem Wissenschaftsfonds FWF konzipiert. Ziel ist es, österreichische Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei ihren Aktivitäten zur Stärkung ihrer ERC-Performance zu motivieren und unterstützen sowie einen Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit und Attraktivität des Forschungsstandorts Österreich zu leisten. Die beiden Universitäten wurden in einem von der FFG durchgeführten Ausschreibungsverfahren von einer unabhängigen, internationalen Jury ausgewählt.

„Europa kann ein Gravitationszentrum für junge Talente in Wissenschaft und Forschung werden. Um das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen, müssen wir uns sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten weiter bewegen“, betont Minister Faßmann. Der „Nurturing Talents Prize“ solle dabei (potentielle) österreichische ERC Gastinstitutionen motivieren, „noch innovativer und origineller bei der Talenteförderung zu agieren“, so Faßmann. „Wissenschaftliche Talente brauchen ein fruchtbares Umfeld, um ihr Potenzial entfalten zu können. Wenn das Ziel ERC Grant heißt, sind Universitäten und Forschungsinstitutionen gefordert, durch Mentoring und andere Maßnahmen die Bedingungen für das Gelingen zu schaffen. Ich freue mich, dass es auch in Österreich gelungen ist, solche Programme zu initiieren“, so Helga Nowotny, Vorsitzende des ERA Council Forum Austria.

„Wir unterstützen als Nationale ERC-Kontaktstelle Forscherinnen und Forscher an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen bestmöglich bei ihrem ERC-Engagement. Mit Erfolg, wie die seit Beginn von ‚Horizon 2020‘ im Jahr 2014 eingeworbenen 194 Millionen Euro zeigen“, so die beiden FFG-Geschäftsführer Dr. Henrietta Egerth und Dr. Klaus Pseiner. „Diese Bemühungen gehen Hand in Hand mit den Maßnahmen an den Einrichtungen selbst. Gemeinsam kann uns eine nachhaltige und umfassende Talenteförderung gelingen, um beim Einwerben der wertvollen ERC Grants noch besser abzuschneiden.“

„Insbesondere bei den ERC Grants zeigt sich, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen nationaler und europäischer Forschungsförderung ist, da eine gut aufgestellte nationale Förderungslandschaft Voraussetzung ist, um auch auf europäischer und internationaler Ebene erfolgreich zu sein“, betont Dr. Klement Tockner, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF. „Rund 80 Prozent der ERC Grantees haben einen FWF-Track-Record“, so Tockner. „Die Unterstützung der Einrichtungen in Bezug auf Mentoring-Aktivitäten trägt dazu bei, das vorhandene wissenschaftliche Potenzial gemeinsam weiter zu heben und österreichische Spitzenforschung international noch weiter zu stärken.“

Zum „Nurturing Talents Prize“ Der „Nurturing Talents Prize“ wurde vom damaligen Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Harald Mahrer beim Europäischen Forum Alpbach 2017 angekündigt und anlässlich des besonderen Geburtsstages von Helga Nowotny, Gründungsmitglied und ehemalige Präsidentin des Europäischen Forschungsrates (ERC), ihr zu Ehren ins Leben gerufen. Mit dem Preis werden Institutionen ausgezeichnet, die in den Augen einer internationalen Jury (bestehend aus vier ExpertInnen, darunter zwei ERC Grantees) die überzeugendsten Konzepte für Mentoring-Aktivitäten im Hinblick auf den ERC erarbeitet haben. Die Mentoring-Konzepte können sowohl Maßnahmen enthalten, die bereits umgesetzt werden, als auch für die Zukunft geplante Aktivitäten umfassen. Damit soll der Preis auch jene Forschungsinstitutionen ansprechen, die sich künftig ebenfalls als ERC-Gastinstitution positionieren wollen.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber @ bmbwf.gv.at



FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

+43 5 7755-6010

presse @ ffg.at

www.ffg.at



FWF - Der Wissenschaftsfonds

Marc Seumenicht

Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation

+43-1 505 67 40 - 8111

marc.seumenicht @ fwf.ac.at

www.fwf.ac.at