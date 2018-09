Großer Erfolg für erste DB Schenker Sommer-Ferienbetreuung

Geschäftsstelle in Linz unterstützt berufstätige Eltern mit professioneller Kinderbetreuung und eigenem Spielplatz

Linz Hörsching/Wien (OTS) - Für den diesjährigen Sommer hat die DB Schenker Niederlassung in Linz gemeinsam mit dem Betriebsrat ein neues Projekt ins Leben gerufen: die erste DB Schenker Sommer-Kinderbetreuung! Von 30. Juli bis 31. August 2018 griffen zwei Pädagoginnen der Kinderfreunde Linz den berufstätigen Eltern unter die Arme und kümmerten sich täglich von 07.30 – 15.00 Uhr um insgesamt 15 Kinder von DB Schenker Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Niederlassung. Das Angebot soll aufgrund des guten Zuspruchs auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Thomas Ziegler, Geschäftsführer der DB Schenker Niederlassung in Linz-Hörsching, freut sich über den großen Erfolg: „Durch diese Initiative möchten wir zeigen, dass Familie und Beruf gut miteinander in Einklang gebracht werden können und wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in den Sommermonaten unterstützen – das ist uns eine Herzensangelegenheit!“

„Meine Kinder waren von der Sommerbetreuung begeistert und freuten sich, dass sie mich sozusagen zur Arbeit begleiten durften. Für uns Eltern ist dieses Projekt zur Überbrückung der Sommerschließungszeiten der Kindergärten eine wirklich große Hilfe“, erzählt Daniel Praxl, Teamleiter Ocean Import von DB Schenker in Linz.

Spiel, Spaß und LKW

Um den Kindern spannende fünf Wochen zu ermöglichen, wurde sowohl ein Innen- als auch ein Außenbereich zum Spielplatz umfunktioniert und mit kindgerechten Möbeln und Spielsachen bestückt. Durch einen Pavillon konnten die Kleinen auch bei nicht so schönem Wetter ihre Zeit im Freien genießen - besonders das Riesentrampolin hat es ihnen angetan! Die Kinder hatten außerdem die Möglichkeit die komplette Geschäftsstelle inklusive Lagerhalle und Büroräume zu besuchen und die LKW vor Ort zu bestaunen. So bekamen sie einen umfangreichen Einblick in den Arbeitsalltag ihrer Eltern. Das erfolgreiche Projekt wurde im Zuge einer großen Abschlussfeier mit einer Hüpfburg und spannenden Spielen für Groß und Klein gefeiert.

DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker ist ein international tätiger integrierter Logistikdienstleister mit über 72.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Head Office für Südosteuropa. In den 14 Ländern der Region sind derzeit über 7.000 Mitarbeiter an 80 Standorten beschäftigt.

