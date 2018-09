INTERSPORT-Vorstand wieder komplett und für Zukunft gut aufgestellt

Wels/Heilbronn (OTS) - Künftig vier Vorstandsmitglieder mit Fokus auf Markt und Wachstum: INTERSPORT Deutschland besetzt den Vorstandsvorsitz mit Dr. Alexander von Preen. Im neu geschaffenen Vorstandsbereich „Kooperationspartner“ startet Frank Geisler. Damit setzt INTERSPORT die ONE INTERSPORT-Strategie konsequent fort.

Der Aufsichtsrat der INTERSPORT Deutschland eG hat die Vorstandsstrukturen neu geordnet. Neben den bekannten Funktionen „Vorstandsvorsitz“ und „Finanzen“ sowie dem bereits im Juni etablierten Bereich „INTERSPORT“ für profilierte Händler startet nach Regelung der Führungspersonalie zum 1. November 2018 auch der Bereich „Kooperationspartner“.

Beide Ressorts sind auf den Markt ausgerichtet, um die speziellen Interessen der Geschäftspartner noch besser zu bündeln. Mit dieser auf Wachstum fokussierten Struktur will der INTERSPORT-Verbund seine Marke weiter stärken und die Händler wettbewerbsfähig in die Zukunft führen – ganz im Sinne der ONE INTERSPORT-Strategie.

INTERSPORT beruft Alexander von Preen zum CEO

Der Aufsichtsrat der INTERSPORT Deutschland eG Dr. beruft Alexander v. Preen (53) per 1. November 2018 zum neuen CEO und schließt damit zügig die Vakanz des Vorstandsvorsitzes nach dem überraschenden Rücktritt von Kim Roether im Juni.

Alexander v. Preen ist seit über 20 Jahren für die internationale Managementberatung Kienbaum Consultants International GmbH tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Partner. Dabei betreute er zahlreiche Unternehmen im Handelsumfeld zu ausgewählten Themen der Corporate Governance, strategischen sowie operativen Unternehmensführung und Change.

So hat Alexander v. Preen beispielsweise die erfolgreiche Transformation einer der größten genossenschaftlich organisierten Handelskonzerne maßgeblich verantwortet. Dabei zeichnet ihn eine große Überzeugungskraft in handelsnahen Themen aus, die er mit einem hohen Anspruch an operative und unternehmerische Exzellenz ergebnisorientiert umsetzt.

Als starke Führungspersönlichkeit hat Alexander v. Preen gezeigt, dass er Menschen für Veränderungen begeistern und für seine Vision gewinnen kann. Diese Managementfähigkeit hat er auch als Interims-Vorsitzender der Geschäftsführung eines Industrieunternehmens erfolgreich unter Beweis gestellt.

„Mit der Berufung von Alexander v. Preen als CEO haben wir im Aufsichtsrat einstimmig die Entscheidung getroffen, die laufende Transformation mit ihm als Kopf des Vorstandsgremiums und Treiber der Veränderung unserer INTERSPORT konsequent fortzusetzen“, so Knud Hansen, Aufsichtsratsvorsitzender der INTERSPORT Deutschland eG. „Als intimer Kenner genossenschaftlicher Strukturen wird Alexander v. Preen auch ein wesentliches Bindeglied zu unseren Mitgliedern und Händlern im 5-Länder-Verbund sein und das Vertrauen in der Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Händlerorganisation stärken. Zudem kann er aufgrund seiner breiten Handelserfahrung den Austausch mit unseren Industriepartnern intensivieren und strategisch ausbauen.“

Frank Geisler verantwortet neuen Vorstandsbereich „Kooperationspartner“

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat ebenfalls per 1. November 2018 Frank Geisler (53) zum Vorstand der INTERSPORT Deutschland eG bestellt. Er übernimmt die Verantwortung für den neu geschaffenen Vorstandsbereich „Kooperationspartner“. Der ausgewiesene Handelsexperte war nach verschiedenen Leitungsaufgaben im Sporthandel, wie unter anderem bei Karstadt, Puma und Kaufhof, seit 2011 Geschäftsführer der Dosenbach-Ochsner AG, dem Schweizer Marktführer im Schuh- und Sporthandel, mit der Zuständigkeit für den Bereich Sport. Mit dieser Expertise kann INTERSPORT das Geschäft mit den Kooperationspartnern erfolgreich ausbauen.

Im Rahmen der Neuordnung der Vorstandsstruktur wird der im Juni zum Bereichsvorstand berufene Mathias Boenke (52) mit Zuständigkeit für den Bereich „INTERSPORT“ per 1. Oktober 2018 auch zum Vorstand der INTERSPORT Deutschland eG bestellt. Er bleibt darüber hinaus weiterhin Geschäftsführer von INTERSPORT Austria.

Mit Wirksamwerden der Bestellung von Mathias Boenke zum Vorstand der Genossenschaft wird Harald L. Schedl wie geplant als interimistisches Mitglied aus dem Vorstand ausscheiden und seine Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats der INTERSPORT Deutschland eG wieder aufnehmen.

