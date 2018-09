NEOS Wien: Chance 2020 – Start für den großen Programmprozess

Chancenkonferenz am 18.9.2018 im Museumsquartier

Wien (OTS) - NEOS Wien startet die „Chance 2020“ – eine breit angelegte Bürger_innenbeteiligung. Gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern werden Ideen für die Zukunft der Stadt gesammelt und Antworten auf die brennenden Fragen erarbeitet. NEOS Wien Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger: „Bei der nächsten Wien-Wahl geht es darum, die Vision für ein neues Wien in ein neues Jahrzehnt zu tragen: Wien als offene Gesellschaft mit gleichen Chancen für alle. Wien ist eine tolle Stadt, aber das muss auch so bleiben und noch besser werden – denn es gibt Probleme und Herausforderungen. Wir haben ein anderes Politikverständnis als Rot-Grün und daher wollen wir in diesem Programmprozess den Wienerinnen und Wienern genau zuhören, ihre Ideen, Wünsche und Sorgen sammeln und mutig nach vorne gehen!”

Am kommenden Dienstag, den 18.9.2018, lädt NEOS Wien daher alle Wienerinnen und Wiener zur großen Chancenkonferenz in die Ovalhalle des Museumsquartiers ein. Ab 18 Uhr gibt es in 7 Chancenbereichen die Möglichkeit für alle, Fragen zu stellen, Ideen loszuwerden und mitzumachen.

Christoph Wiederkehr, designierter Klubobmann von NEOS Wien: „Wir freuen uns, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, Lösungen zu erarbeiten und für diese Stadt eine Vision zu erarbeiten, die Wien in eine moderne, transparente und weltoffene Zukunft gehen lässt. NEOS kommt aus der Mitte der Gesellschaft und dieses neue Politikverständnis werden wir auch ganz intensiv in unserem Programmprozess leben.“

Ehrenamtliche Chancenbotschafter organisieren die Chancenbereiche ‚Schlaues Wien’, ‚Gesundes Wien‘, ‚Lebenswertes Wien‘, ‚Zusammenleben in Wien‘, ‚Sicheres Wien‘, ‚Transparentes Wien‘ und ‚Unternehmerisches Wien‘.

Nach der großen Chancenkonferenz sind in den einzelnen Chancenbereichen Diskussionsveranstaltungen, Expert_innengespräche, Exkursionen und Enqueten geplant, die den Programmprozess bereichern werden. Unter www.chance2020.wien können online jederzeit Ideen, Vorschläge und Fragen eingebracht, die aktuellen Termine eingesehen und die neuesten Aktivitäten verfolgt werden.

Datum: 18.09.2018, 18:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.chance2020.wien

