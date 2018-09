Spatenstich für neuen ERBER Group Produktionsstandort im oberösterreichischen Haag am Hausruck.

Neue BIOMIN Produktionsanlage im Rahmen des weiteren Ausbaus des Österreich-Standorts: Investition im zweistelligen Millionenbereich.

Getzersdorf/NÖ, (OTS) - BIOMIN ist ein Tochterunternehmen der ERBER Group und entwickelt nachhaltiges, antibiotikafreies und qualitativ hochwertiges Mineralfutter und Vormischungen für eine gesunde und rentable Tierproduktion. Mit dem Spatenstich für die neue Produktionsanlage wird der weitere Ausbau des österreichischen Standorts der ERBER Group fortgesetzt. Der geplante Vollbetrieb der Produktion ist für Dezember 2019 geplant.

„Wir haben uns dazu entschlossen, nachhaltig und zukunftsweisend in Österreich zu investieren. Damit findet der international deutliche Wachstumskurs der ERBER Group auch in Österreich seinen Niederschlag – die neue BIOMIN Produktionsanlage ist nur einer von mehreren größeren Schritten über die kommenden Jahre“, mit diesen Worten begleitete Jan Vanbrabant, PhD, ERBER Group CEO den Spatenstich für den neuen Produktionsstandort im oberösterreichischen Haag am Hausruck.

Zukünftig wird am neuen Produktionsstandort natürliches, antibiotikafreies Mineralfutter und Vormischungen produziert, mit deren Hilfe die Leistung von Schweinen, Geflügel, Milch- und Fleischrindern auf wirtschaftliche Art und Weise gesteigert werden kann. Die Bauzeit wird rund 12 Monate betragen und die Produktion am neuen Standort wird ab Dezember 2019 in Vollbetrieb gehen.

DI Markus Edlinger, MBA, Managing Director BIOMIN: „Wir freuen uns sehr über diesen Spatenstich, nur knapp 20 Autominuten von der jetzigen Produktionsanlage entfernt, um im Rahmen unserer Zukunftsstrategie hier in Oberösterreich eine der weltweit modernsten Mineralfutter-Produktionsanlagen errichten zu können“.

Neben dem Nationalratsabgeordneten Ing. Manfred Hofinger, der zum Spatenstich im Namen von Oberösterreichs Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer Grußworte überbrachte, zeigt sich auch Ing. Konrad Binder, Bürgermeister der oberösterreichischen Gemeinde Haag am Hausruck über den Baubeginn erfreut: „Wir sind stolz, dass eine internationale Unternehmensgruppe wie ERBER, mit ihrem Tochterunternehmen BIOMIN, hier in Haag am Hausruck einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das sichert dauerhaft Arbeitsplätze und stärkt durch langfristige Wertschöpfung nachhaltig die gesamte Region.“

„Diese Investitionsentscheidung ist ein starkes Bekenntnis zu unseren ambitionierten Zielen auf dem Markt und ein großer Schritt in die weitere erfolgreiche Zukunft der gesamten ERBER Group“, ergänzt Jan Vanbrabant.

ERBER Group

Die ERBER Group ist eine weltweit führende Firmengruppe im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit, mit Schwerpunkten auf natürlichen Futteradditiven, Futter- und Lebensmittelanalytik sowie Pflanzenschutz mit Sitz in Niederösterreich/Getzersdorf.

Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 325 Millionen Euro.

Die ERBER Group umfasst BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR und EFB. Inklusive Vertriebspartnern ist die ERBER Group in über 140 Ländern vertreten. Die internationale Ausrichtung, die firmeneigene Forschung und Entwicklung sind wichtige Erfolgsfaktoren für das jährliche Wachstum der ERBER Group.

Die Unternehmensgruppe versteht sich als Expertenorganisation und ist Weltmarktführer im ursprünglichen Kerngeschäft, des Mykotoxin-Risiko-Managements. Die leistungsstarke innerbetriebliche Forschung und Entwicklung bietet die Grundlage zur Entwicklung kundenorientierter und innovativer Lösungen, was insbesondere durch gemeinsame Projekte mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen unterstützt wird.



Das Unternehmen wurde 1983 als „Erber KG“ und später „BIOMIN GmbH“ von Erich und Margarete Erber in Pottenbrunn/Niederösterreich gegründet und ist bis heute in Familienhand.

Mehr Informationen unter www.erber-group.net

