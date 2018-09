T-Mobile Electronic Beats zelebriert finales "Crowd & Rüben" Event in historischen Gemäuern

Wien (OTS) -

Dritte und letzte Veranstaltung der Eventreihe „Crowd & Rüben“ presented by T-Mobile

Electronic Beats findet am 22. September 2018 im Schloss Schöngrabern in Unterwaltersdorf statt.

Main-Act ist das irische Electronic-Music-Duo Bicep (DJ Set

Das Event ist frei zugänglich (first come, first served) und bedarf lediglich einer Online-Anmeldung unter http://www.electronicbeats.at/

Weitere Informationen und Anmeldung für Journalisten: https://t.at/crownrueben

Für das Grande Finale der dreiteiligen "Crowd & Rüben"-Reihe begibt sich T-Mobile Electronic Beats nicht weit weg von Wien ins beschauliche Unterwaltersdorf in Niederösterreich. Bei dem dritten und letzten Event wird ein romantisches Schloss im Grünen zur Kulisse für richtig guten Techno-Sound.

Drittes Event im Schloss Schöngrabern

Am 22. September 2018 wird im Schloss Schöngrabern in Unterwaltersdorf, unweit von Wien, das Finale der dreiteiligen Eventreihe "Crowd & Rüben" presented by T-Mobile Electronic Beats stattfinden. Getreu dem Motto von "Crowd & Rüben" wird eine weitere spannende Kulisse in romantisch-ländlicher Idylle zur außergewöhnlichen Party-Location. Headliner des Abends ist das irische Electro-Duo Bicep (DJ Set), welches die ehrwürdigen Schlossmauern in Schwingung versetzen wird. Supported wird Bicep (DJ Set) von dem österreichischen Duo Jax'N'Tate, Anemona und dem Local-Hero Wolfram.

„Crowd & Rüben“ presented by T-Mobile Electronic Beats

Datum: 22.09.2018, 14:30 - 22:00 Uhr

Ort: SCHLOSS SCHÖNGRABERN

Unterwaltersdorf, Österreich

Url: http://www.electronicbeats.at/

Rückfragen & Kontakt:

T-Mobile Austria

Barbara Holzbauer, MA

Pressesprecherin

+4367682006017

barbara.holzbauer @ t-mobile.at