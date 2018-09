„Bewusst gesund“ über Arteriosklerose, die richtige Anwendung von Ölen und Fetten und aktives Leben trotz Demenz

Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund" am Samstag, dem 15. September 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Nervende Gefäße – wenn Arterien verkalken

Arteriosklerose ist eine Veränderung der Blutgefäße, die über viele Jahre entsteht und zunächst unerkannt verläuft. Die Gefäßwände verkalken, verlieren ihre Elastizität, und der Durchmesser der Blutgefäße verengt sich zunehmend. Meist sind Veranlagung und Lebensstil dafür entscheidend. Doch auch jüngere, sportliche Frauen können daran ebenso erkranken wie Frauen, die meist sehr früh zu rauchen begonnen haben. In solchen Fällen kann es passieren, dass nach Auftreten von Schmerzen nicht immer gleich die richtigen Schlüsse gezogen werden, wie die lange Krankengeschichte einer Wienerin beweist. Gestaltung: Andi Leitner.

Gesunder Genuss – so verwendet man Öle und Fette richtig

Öle enthalten essenzielle Fettsäuren, die vom menschlichen Körper nicht produziert werden können und deshalb mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Sie sind notwendig, um manche Vitamine aufnehmen zu können. Fett ist also ein lebenswichtiger Nährstoff in unserer Ernährung. Doch Fett ist nicht gleich Fett und nicht alle Öle sind im kalten und heißen Zustand gleichermaßen gesund. „Bewusst gesund“ hat sich das genau angesehen. Gestaltung: Denise Kracher.

Starkes Team – aktives Leben trotz Demenz

Im Rahmen des Caritas-Projekts „Vergessen wie’s geht?“ verbringen freiwillige Mitarbeiter/innen – Buddys genannt – regelmäßig ein paar Stunden Freizeit mit an Demenz erkrankten Menschen. Das können Museumsbesuche, Spaziergänge oder andere Aktivitäten sein. Ein wichtiger Schritt, um demente Menschen vor sozialem Rückzug und der damit verbundenen Isolation zu bewahren. In Österreich leben rund 130.000 Menschen mit Demenz. Aufgrund des kontinuierlichen Altersanstiegs in der Bevölkerung wird sich diese Anzahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Hämorrhoiden

Was sind Hämorrhoiden? Was hilft gegen die Beschwerden wie Juckreiz und Brennen? Wann ist eine Operation notwendig? Mit welchen Maßnahmen kann man Hämorrhoiden vorbeugen?

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher.

