Bereitschaftseinheit stellt 62 Kugeln mit Heroin und Kokain sicher

Wien (OTS) - Datum: 12.09.2018

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Adresse: 20., Leipziger Straße

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hielten Beamte der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei einen des Suchtmittelhandels Verdächtigen im Bereich U6-Station Jägerstraße an. Im Gewahrsam des Mannes befand sich ein Plastiksack mit 62 Kugeln Heroin und Kokain. Die Suchtmittel wurden, neben ca. 500 Euro an Bargeld, sichergestellt. Der angehaltene Mann (23) wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at