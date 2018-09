Echt spannend: Slackline-Weltrekordversuch über den Dächern von Villach und der Drau!

Villach (OTS) - Eine Slackline ist ein schmales Band, das normalerweise zum Balancieren zwischen zwei Bäume gespannt wird – außer man will einen Weltrekord knacken… Der Slackliner Alex Schulz balanciert diesen Samstag rund 90 Mal vom Dach des Congress Centers in rund 35 Metern Höhe auf einem Seil auf die andere Drau-Seite. Der Weltrekord von 10,7 Kilometer soll nach rund sechs Stunden gebrochen werden.

Längste Strecke, die jemals balanciert wurde! Zu einem spektakulären Weltrekordversuch wird es am Samstag in der Villacher Innenstadt kommen. Der deutsche Slackliner Alex Schulz will die längste Strecke absolvieren, die jemals auf einer so genannten Highline an einem Tag zurückgelegt worden ist. Bisher liegt der Rekord bei 10,7 Kilometern.

Balanceakt in der Höhe von neun Stockwerken: Um sein wagemutiges Vorhaben umsetzen zu können, werden Schulz und sein Team eine Slackline, also ein hochbelastbares Seil, quer über die Drau spannen. Vom Dach des Congress Centers Villach wird die Slackline auf die andere Seite der Drau, auf das Dach eines Privathauses, gespannt. Die Länge des Seils wird rund 120 Meter betragen, die maximale Höhe rund neun Stockwerke!

90 Mal über die Drau: Schulz will um 8 Uhr morgens mit seinem Weltrekordversuch beginnen. Um die bisherige Bestmarke zu überbieten, muss der Extremsportler mindestens 90 Mal die Drau überqueren. „Ich gehe davon aus, dass ich sechs bis sieben Stunden unterwegs sein werde“, sagt Schulz.

Schulz brach schon mehere Slackline-Weltrekorde: Der Deutsche kann auf eine Reihe von recht abenteuerlich erreichten Weltrekorden verweisen: So ging er 2017 in knapp 1,5 Kilometern Höhe auf einer Slackline zwischen zwei Heißluftballonen hin und her. Ein Jahr davor spannte er in Frankreich ein 650 Meter langes Seil über ein Tal – die längste Slackline aller Zeiten. Alle Rekorde finden sich auf seiner Homepage www.oneinchdreams.de.

Höhepunkt der Climbing Days: Organisiert wird der Villacher Event von den Betreibern der Kletterhalle Villach. „Der Weltrekordversuche ist der Höhepunkt der Climbing Days, einer Kletterveranstaltungsreihe, die den ganzen September andauert“, unterstreicht Stefan Prohinig, Geschäftsführer der Kletterhalle Villach. Der Weltrekordversuch kann live über die Villach-Webcam und laufend über die sozialen Netzwerke mitverfolgt werden.

