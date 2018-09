ÖAMTC: Zufahrtstipps zum Red Bull Air Race am Wochenende in Wiener Neustadt

Pannenhilfe des Clubs verstärkt im Einsatz

Wien (OTS) - Mehrere tausend Besucher werden am Wochenende in Wiener Neustadt erwartet, wo am Gelände des Militärflugplatzes das Red Bull Air Race stattfindet. Autofahrer sollten sich an die beschilderten Zufahrtsrouten halten, rät der ÖAMTC.

Diese Strecken zum großen Parkplatz im nördlichen Bereich des Veranstaltungsgeländes am Militärflugplatz sind bereits ab der Autobahn beschildert:

Von Norden kommend ab der Abfahrt Wöllersdorf (die B21, sowie alternativ bei starkem Andrang auch Strecken ab Traiskirchen bzw. Leobersdorf), von Süden kommend ab dem Knoten Wiener Neustadt (die B17 bis zur B21), von Osten kommend ab Wiener Neustadt/Süd (B54 und B17 zur B21).

Die Strecke von der Abfahrt Wiener Neustadt/West und weiter den Zehnergürtel sollte man meiden, hier gibt es keine direkte Zufahrt zum Parkplatz und speziell am Samstag auch starken Verkehr wegen des dortigen Einkaufszentrums.

Generell sollten Besucher auf der Zu- und Abfahrt mit Verzögerungen rechnen und entsprechend Zeit einplanen, so der ÖAMTC. Die Parkplätze sind bereits ab 8 Uhr früh geöffnet.

ÖAMTC-Pannenhilfe verstärkt im Einsatz Der ÖAMTC ist auf den Zufahrtstrecken sowie im Bereich des Parkplatzes an den Veranstaltungstagen verstärkt unterwegs, um bei Pannen so schnell wie möglich helfen zu können. Wenn man auf dem großen Parkplatz (P2) Pannenhilfe benötigt, sollte man beim Anruf gleich die Sektornummer (A bis E) durchgeben, damit der „Gelbe Engel“ das Fahrzeug schneller finden kann.

Shuttlebusse vom Bahnhof Wiener Neustadt Für alle, die mit dem Zug anreisen, gibt es vom Bahnhof Wiener Neustadt Shuttlebusse direkt zum Veranstaltungsgelände und natürlich auch wieder zurück zum Bahnhof.

